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В ТПП сообщили о 5 тыс. работающих на стройках России заключенных

Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

На стройках в России работают более 5 тыс. заключенных, сообщил заместитель председателя комитета по предпринимательству в сфере строительства Торгово-промышленной палаты Сергей Быстров. Такое заявление он сделал во время совместного заседания комиссии по вопросам профессионального образования и комиссии по саморегулируемым организациям Общественного совета при Минстрое России, передает «Интерфакс».

«Эта тема, это тот пилотный проект, который мы начали два года назад с ФСИНом (Федеральная служба исполнения наказаний), он пошел, он работает, имеет право на жизнь. <...> Было создано 114 исправительных центров, больше 5 тыс. сотрудников были привлечены, которые сейчас работают на многих стройках [России]», — сказал он.

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Ранее, в октябре 2021 года, бывший заместитель директора ФСИН Анатолий Якунин говорил, что в сфере строительства работают 700 осужденных россиян, передает агентство.

В конце мая того же года директор ФСИН Александр Калашников предложил заменить трудовых мигрантов заключенными. Он заверил, что «это будет не ГУЛАГ», «а абсолютно новые, достойные условия». Отбывающие наказание будут работать, жить в общежитиях или снимать квартиру и получать достойную зарплату, говорил он.

Министр юстиции Константин Чуйченко положительно оценил инициативу и предложил создавать исправительные центры на крупных стройках и других объектах. Он допустил, что таким образом заключенные смогут использовать свое право на замену наказания.

Позднее в Минстрое отметили, что начали обсуждать эту идею с ФСИН. Еще через месяц вице-премьер Марат Хуснуллин сказал, что в стране не хватает от 1,5 до 2 млн рабочих, готовых трудиться в строительной сфере. Потенциально к работе в строительстве можно привлечь до 180 тыс. осужденных, говорил он.

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