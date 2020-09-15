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Пандемия коронавируса ,  
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Роспотребнадзор опроверг обнаружение коронавируса в воде и пище

В ведомстве подчеркнули, что ни одно исследование не показало наличие вируса в пробах воды и пищевых продуктов
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

В Роспотребнадзоре назвали неправильной интерпретацию некоторыми СМИ слов главы ведомства Анны Поповой и опровергли сообщения о том, что следы коронавируса были обнаружены в воде и пище.

В сообщении пресс-службы Роспотребнадзора указывается, что было проведено более 15 тыс. исследований воды и пищевых продуктов на наличие в них новой коронавирусной инфекции, однако ни в одном случае вирус обнаружен не был. «Однако выявлено 46 положительных образцов смывов с поверхностей с объектов внешней среды в различных организациях, что составляет 0,3% от общего числа исследованных проб», — отметили в ведомстве.

Выступление Поповой, в котором она сообщила последние данные исследований коронавируса SARS-CoV-2, прозвучало на заседании президиума РАН, его транслировал портал «Научная Россия». В заявлении Поповой действительно говорилось о том, что после 9 тыс. исследований воды и пищевых продуктов положительных находок выявлено не было. 17 положительных образцов смыва поверхности были обнаружены в метро и на ручках дверей. «Ничего нового нет. Мы просто еще раз показали, что риски такие есть», — подчеркнула она.

Глава Роспотребнадзора в этом же выступлении заявила, что 29 случаев выявления коронавируса были зафиксированы в местах вспышек эпидемии, в основном в медицинских учреждениях.

Роспотребнадзор не нашел следов коронавируса в питьевой воде Москвы
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Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В июле Роспотребнадзор сообщал, что 90% частиц коронавируса погибают в воде в течение суток. За 72 часа в воде исчезают 99,9% частиц вируса. При этом в дехлорированной воде и в морской воде вирус не размножается, но может сохранять жизнеспособность.

Во вторник Попова заявила о том, что переболевший COVID-19 человек может представлять опасность для окружающих в течение 90 дней, хотя у самого вирусоносителя может не быть никаких симптомов.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Анна Попова, Роспотребнадзор
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