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Пандемия коронавируса ,  
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Роспотребнадзор не нашел следов коронавируса в питьевой воде Москвы

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Специалисты Роспотребнадзора не обнаружили следов коронавирусной инфекции в московской питьевой воде. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора.

С марта 2020 года ведомство регулярно проводило исследования московской воды. «На наличие РНК коронавируса 2019-nCoV отобрано 616 проб для исследований. Во всех пробах исследованной воды РНК коронавируса 2019-nCoV не обнаружена», — говорится в сообщении.

Лабораторный контроль за качеством питьевой воды также осуществлял «Мосводоканал». Их исследования показали соответствие воды всем санитарно-эпидемиологическим требованиям, в том числе по содержанию остаточного хлора.

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Фото: Alexander Koerner / Getty Images

Всего за первое полугодие 2020 года Роспотребнадзор взял 4190 проб в столице для тестов на микробиологические показатели. Все они показали соответствие питьевой воды нормативам.

В июле Роспотребнадзор сообщал, что 90% частиц коронавируса погибают в воде в течение суток. За 72 часа в воде исчезают 99,9% частиц вируса. При этом в дехлорированной воде и в морской воде вирус не размножается, но может сохранять жизнеспособность.

Глава ведомства Анна Попова отмечала, что коронавирус неустойчив к колебаниям температуры.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: коронавирус, Москва, вода
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