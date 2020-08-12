Роспотребнадзор не нашел следов коронавируса в питьевой воде Москвы

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Специалисты Роспотребнадзора не обнаружили следов коронавирусной инфекции в московской питьевой воде. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора.

С марта 2020 года ведомство регулярно проводило исследования московской воды. «На наличие РНК коронавируса 2019-nCoV отобрано 616 проб для исследований. Во всех пробах исследованной воды РНК коронавируса 2019-nCoV не обнаружена», — говорится в сообщении.

Лабораторный контроль за качеством питьевой воды также осуществлял «Мосводоканал». Их исследования показали соответствие воды всем санитарно-эпидемиологическим требованиям, в том числе по содержанию остаточного хлора.

Всего за первое полугодие 2020 года Роспотребнадзор взял 4190 проб в столице для тестов на микробиологические показатели. Все они показали соответствие питьевой воды нормативам.