Роспотребнадзор назвал продолжительность жизни коронавируса в воде

Почти все частицы коронавируса (90%) погибают в воде комнатной температуры в течение 24 часов. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Роспотребнадзор.

А за 72 часа, по данным ведомства, в воде погибают 99,9% частиц вируса.

Специалисты установили, что в дехлорированной воде и в морской воде вирус не размножается, при этом может сохранять жизнеспособность. Время его инактивации напрямую зависит от температуры воды. В кипяченой воде вирус полностью исчезает, а в хлорированной — теряет свою жизнеспособность.

Исследования по жизнеспособности коронавируса в воде проводились в центре «Вектор» Роспотребнадзора.