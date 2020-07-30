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Пандемия коронавируса ,  
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Роспотребнадзор назвал продолжительность жизни коронавируса в воде

Почти все частицы коронавируса (90%) погибают в воде комнатной температуры в течение 24 часов. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Роспотребнадзор.

А за 72 часа, по данным ведомства, в воде погибают 99,9% частиц вируса.

Специалисты установили, что в дехлорированной воде и в морской воде вирус не размножается, при этом может сохранять жизнеспособность. Время его инактивации напрямую зависит от температуры воды. В кипяченой воде вирус полностью исчезает, а в хлорированной — теряет свою жизнеспособность.

Исследования по жизнеспособности коронавируса в воде проводились в центре «Вектор» Роспотребнадзора.

Врач оценил угрозу заражения коронавирусом на пляже
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Фото: Jenny Evans / Getty Images

Накануне на совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации в России глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что коронавирус не размножается в пресной и соленой воде, а также неустойчив к температурным изменениям.

В ходе эксперимента ученые из французского Университета Прованса установили, что коронавирус способен погибнуть при нагреве до 92 градусов. При этом при нагреве до 60 градусов по Цельсию некоторые штаммы коронавируса способны размножаться. В исследовании использовались клетки почек африканской зеленой обезьяны, зараженные штаммом коронавируса от пациента из Германии.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: коронавирус, вода, Роспотребнадзор
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