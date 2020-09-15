В Болгарии назвали «вторые имена» подозреваемых в покушении россиян

В Болгарии считают, что участники отравления болгарского бизнесмена в 2015 году использовали поддельные документы

Емельян Гебрев (Фото: Веселин Боришев)

Городская прокуратура Софии сообщила подробности дела, возбужденного в связи с покушением на болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева весной 2015 года. Подозреваемыми в преступлении называются граждане России Георгий Горшков, Сергей Павлов и Сергей Федотов, говорится в сообщении болгарской прокуратуры.

Новым моментом в расследовании является то, что болгарские правоохранительные органы внесли изменения в базу данных Интерпола. Они установили, что подозреваемые использовали другие имена для передвижения. Так, Горшков называл себя Егором Гордиенко, Павлов — Сергеем Лютенко, а Федотов — Денисом Сергеевым. При этом установить их местонахождение все равно не удалось. В Софии предполагают, что подозреваемые находятся в России.

При этом в Болгарии считают, что удалось собрать доказательства преступной деятельности подозреваемых. Есть предположения, что у них были и сообщники, личности которых установить пока не удалось.

В прокуратуре Софии также отметили, что сотрудничали в ходе расследования с Организацией по запрету химического оружия (ОЗХО) и направляли анализы пострадавших в лабораторию в Финляндии, которая имеет сертификат ОЗХО.