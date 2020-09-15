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В Болгарии назвали «вторые имена» подозреваемых в покушении россиян

В Болгарии считают, что участники отравления болгарского бизнесмена в 2015 году использовали поддельные документы
Емельян Гебрев
Емельян Гебрев (Фото: Веселин Боришев)

Городская прокуратура Софии сообщила подробности дела, возбужденного в связи с покушением на болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева весной 2015 года. Подозреваемыми в преступлении называются граждане России Георгий Горшков, Сергей Павлов и Сергей Федотов, говорится в сообщении болгарской прокуратуры.

Новым моментом в расследовании является то, что болгарские правоохранительные органы внесли изменения в базу данных Интерпола. Они установили, что подозреваемые использовали другие имена для передвижения. Так, Горшков называл себя Егором Гордиенко, Павлов — Сергеем Лютенко, а Федотов — Денисом Сергеевым. При этом установить их местонахождение все равно не удалось. В Софии предполагают, что подозреваемые находятся в России.

СМИ сообщили о пропаже анализов отравленного болгарского бизнесмена
Политика
Фото: Luong Thai Linh / EPA / ТАСС

При этом в Болгарии считают, что удалось собрать доказательства преступной деятельности подозреваемых. Есть предположения, что у них были и сообщники, личности которых установить пока не удалось.

В прокуратуре Софии также отметили, что сотрудничали в ходе расследования с Организацией по запрету химического оружия (ОЗХО) и направляли анализы пострадавших в лабораторию в Финляндии, которая имеет сертификат ОЗХО.

СМИ увидели сходство отравления Навального и болгарского бизнесмена
Общество
Алексей Навальный

Владелец оружейной компании Emco Гебрев и его сын были отравлены весной 2015 года, но в итоге остались живы. Как выяснили эксперты ОЗХО, в их анализах было обнаружено боевое отравляющее фосфороорганическое вещество, попадающее под запрет химического оружия.

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Издания Bellingcat и Insider ранее выяснили, что анализы Гебрева исчезли из финской лаборатории, в связи с чем расследование покушения было временно приостановлено.

Российский МИД в феврале, отвечая на запрос РБК о том, был ли когда-либо Егор Гордиенко сотрудником российской миссии при ВТО, ответил, что «по линии МИД России указанное лицо в постпредство России при ВТО не командировалось». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что в Кремле не знают, на чем основаны и насколько компетентны публикации о связи россиян с отравлением Гебрева. Официальный представитель МИДа Мария Захарова говорила о том, что в случае уголовных разбирательств в отношении граждан России Болгария должна взаимодействовать с Москвой по линии правоохранительных органов.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Болгария, прокуратура
Материалы по теме
СМИ сообщили о пропаже анализов отравленного болгарского бизнесмена
Политика
СМИ увидели сходство отравления Навального и болгарского бизнесмена
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