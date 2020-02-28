МИД ответил на данные о подозрениях к дипломату об отравлении в Болгарии

МИД России не направлял Егора Гордиенко в постпредство России при ВТО, заявили в ведомстве. О том, что Гордиенко, предполагаемый участник отравления болгарского бизнесмена Гебрева, работал в миссии, писали Bellingcat и The Insider

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Согласно порядку утверждения сотрудников представительства России при ВТО 27 работников назначаются из зарубежного аппарата Министерства экономического развития, а пять — из числа работников зарубежного аппарата МИДа.

По линии МИД России указанное лицо в постпредство России при ВТО не командировалось, говорится в ответе ведомства на запрос РБК, был ли когда-либо Егор Гордиенко сотрудником российской миссии при ВТО.

Речь идет о россиянине Егоре Гордиенко, который, как писали в своем расследовании группа авторов Bellingcat и издание The Insider, был одним из предполагаемых отравителей болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева.

Они указывали, что настоящее имя предполагаемого сотрудника российского ГРУ Георгия Горшкова, которого прокуратура Болгарии вместе с еще тремя фигурантами обвиняет в покушении на жизнь предпринимателя Емельяна Гебрева и его сына Христо, — Егор Гордиенко. Как указывали расследователи The Bellingcat, швейцарского фонда Tamedia и российского издания The Insider, Гордиенко был бывшим сотрудником российского представительства при ВТО в Женеве. Под этим именем он был аккредитован в январе 2017 года в ранге третьего секретаря в постпредстве при ВТО. Его личность удалось установить благодаря полученным «данным о пересечении границы» и другим сведениям.

Официальный представитель ВТО Кит Роквелл подтвердил, что Гордиенко был аккредитован в организации, однако покинул российскую миссию в 2018 году. По данным МИД Швейцарии, аккредитация Егора Гордиенко была выдана в январе 2017 года и аннулирована 31 октября 2018 года.