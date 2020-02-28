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МИД ответил на данные о подозрениях к дипломату об отравлении в Болгарии

МИД России не направлял Егора Гордиенко в постпредство России при ВТО, заявили в ведомстве. О том, что Гордиенко, предполагаемый участник отравления болгарского бизнесмена Гебрева, работал в миссии, писали Bellingcat и The Insider
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Согласно порядку утверждения сотрудников представительства России при ВТО 27 работников назначаются из зарубежного аппарата Министерства экономического развития, а пять — из числа работников зарубежного аппарата МИДа.

По линии МИД России указанное лицо в постпредство России при ВТО не командировалось, говорится в ответе ведомства на запрос РБК, был ли когда-либо Егор Гордиенко сотрудником российской миссии при ВТО.

Речь идет о россиянине Егоре Гордиенко, который, как писали в своем расследовании группа авторов Bellingcat и издание The Insider, был одним из предполагаемых отравителей болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева.

Они указывали, что настоящее имя предполагаемого сотрудника российского ГРУ Георгия Горшкова, которого прокуратура Болгарии вместе с еще тремя фигурантами обвиняет в покушении на жизнь предпринимателя Емельяна Гебрева и его сына Христо, — Егор Гордиенко. Как указывали расследователи The Bellingcat, швейцарского фонда Tamedia и российского издания The Insider, Гордиенко был бывшим сотрудником российского представительства при ВТО в Женеве. Под этим именем он был аккредитован в январе 2017 года в ранге третьего секретаря в постпредстве при ВТО. Его личность удалось установить благодаря полученным «данным о пересечении границы» и другим сведениям.

Официальный представитель ВТО Кит Роквелл подтвердил, что Гордиенко был аккредитован в организации, однако покинул российскую миссию в 2018 году. По данным МИД Швейцарии, аккредитация Егора Гордиенко была выдана в январе 2017 года и аннулирована 31 октября 2018 года.

В феврале 2015 года Гордиенко (Георгий Горшков) впервые с другими предполагаемыми сотрудниками ГРУ Денисом Сергеевым (Сергеем Федотовым) и Сергеем Лютенко (Сергеем Павловым) посетил Болгарию. В апреле того же года они снова прибыли в страну, где якобы нанесли нервно-паралитическое вещество класса «Новичок» на ручку двери в автомобиле Гебрева. 28 апреля 2015 года мужчина почувствовал недомогание и потерял сознание, такие же симптомы были у его сына Христо. Сам Гебрев-старший, как передает «Радио Свобода», связал покушение с поставками оружия на Украину, а также вероятным интересом России к его бизнесу.

Ранее, 21 февраля, прокуратура Болгарии обвинила трех россиян в отравлении бизнесмена Емельяна Гебрева, а также его сына и директора его фирмы. По данным регулятора, отравление при помощи «неопознанного фосфорорганического вещества» произошло в конце апреля 2015 года. Ведомство выдало ордер на арест и объявило российских граждан в международный розыск. Прошлой осенью группа расследователей Bellingcat, The Insider и Der Spiegel сообщила, что в покушении на Гебрева могли участвовать восемь сотрудников ГРУ, среди которых был и Горшков.

Официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила, что в случае уголовных разбирательств в отношении граждан России Болгария должна взаимодействовать с Москвой по линии правоохранительных органов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают, на чем основаны и насколько компетентны утверждения издания Bellingcat о связи россиян с отравлением Гебрева в Бургасе. «Как могло в 2015 году остаться незамеченным употребление некоего боевого отравляющего вещества в Европе? Почему об этом узнали только сейчас?» — отметил он.

Авторы: Полина Химшиашвили, Кристина Астафурова
Теги: Болгария, МИД, ВТО, покушение на убийство
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