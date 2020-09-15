СМИ узнали о найденном у семей двух полковников МВД имуществе на ₽100 млн

По данным «Открытых медиа», у родственников офицеров обнаружили квартиры, автомобили и швейцарские часы на ₽100 млн. Часть имущества арестована, прокуратура просит изъять его

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Московская прокуратура обратилась в суд с просьбой конфисковать в пользу государства имущество родственников двух полковников МВД: начальника 12-го отдела 4-й оперативно-разыскной части управления экономической безопасности и противодействия коррупции Евгения Кашматова и бывшего замначальника 11-го отдела управления «Ц» главного управления собственной безопасности МВД Дмитрия Атаева, сообщают «Открытые медиа».

В материале говорится, что в ходе следствия у семей Кашматова и Атаева было обнаружено имущество на сумму свыше ₽100 млн. Речь шла об иностранной валюте, земельных участках, автомобилях и коллекции швейцарских часов. Часть этого имущества была арестована, и прокуратура попросила обратить его в доход государства.

В пресс-службе Пресненского суда РБК сообщили, что там действительно рассматривались ходатайства следствия о наложении ареста на имущество. «В том числе был наложен арест на часы обвиняемого Атаева», — рассказали там. В Пресненском суде также объяснили, что рассматривали этот вопрос, поскольку именно там изначально избиралась мера пресечения в отношении полковников МВД. «Открытые медиа» пишут, что иски в августе направлялись в Никулинский и Тушинский суды. РБК направил запросы в прокуратуру и МВД.

Издание утверждает, что слушания по делу двух полковников пройдут в Мосгорсуде, поскольку именно у него есть полномочия изучать материалы с грифом «секретно».

Кашматов был арестован в январе 2019 года. Его обвиняют в получении взятки в размере 15 млн руб. от представителя компании «ЭМК-Инжиниринг». Одновременно с полковником задержали Атаева и бывшего сотрудника правоохранительных органов Тимура Дзусова. Последний согласился сотрудничать с оперативниками.

В суде представитель управления по расследованию преступлений должностных лиц Главного следственного управления СКР по Москве настаивал, что сотрудниками ФСБ собраны сведения о том, что Кашматов «имеет высокий уровень дохода, источник которого не установлен».

Родственники Кашматова, однако, утверждают, что квартиры в ЖК на Мичуринском проспекте, а также автомобиль BMW X5 были приобретены на накопленные деньги и средства от продажи патента на уникальную программу для распознавания отпечатков пальцев. В свою очередь адвокат Атаева Алексей Мезенцев заявил, что дело в отношении его клиента, собравшего коллекцию швейцарских часов (в ней был в том числе хронограф IWC с корпусом из 19-каратного красного золота), было провокацией.