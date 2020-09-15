Пандемия коронавируса , 15 сен, 09:07
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Россия открыла границу с Южной Осетией
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии границ с Южной Осетией, сообщает пресс-служба правительства.
«Россия открывает границу с Южной Осетией, а также снимает для некоторых специалистов ограничения на въезд в страну и выезд из нее, введенные из-за распространения новой коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.
Решение об открытии границ с республикой было принято 10 сентября на совещании оперативного штаба по борьбе с эпидемией COVID-19.
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