Россия открыла границу с Южной Осетией

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Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии границ с Южной Осетией, сообщает пресс-служба правительства.

«Россия открывает границу с Южной Осетией, а также снимает для некоторых специалистов ограничения на въезд в страну и выезд из нее, введенные из-за распространения новой коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.

Решение об открытии границ с республикой было принято 10 сентября на совещании оперативного штаба по борьбе с эпидемией COVID-19.

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