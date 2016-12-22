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Украина возобновила работу закрытых из-за загрязнения воздуха КПП у Крыма
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Украина возобновила работу закрытых из-за загрязнения воздуха КПП у Крыма
Общество, 13:50
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Украина возобновила работу закрытых из-за загрязнения воздуха КПП у Крыма
Украинские пограничники возобновили пропуск пассажиров и транспорта через пункты «Каланчак» и «Чаплынка» на границе с Крымом. КПП были закрыты на прошлой неделе из-за химических выбросов с крымского завода
Фото: Андрей Иглов / РИА Новости

Украина возобновила работу закрытых в одностороннем порядке на прошлой неделе контрольно-пропускных пунктов (КПП) «Каланчак» и «Чаплынка» (с российской стороны — «Армянск» и «Перекоп») на границе с Крымом. Об этом говорится в сообщении на сайте украинской Госпогранслужбы.

«Операции по осуществлению пропуска лиц и транспорта через административную границу пограничники Херсонского отряда начали в 10:00 [мск]», — отмечается в сообщении ведомства.

Оба этих КПП Киев закрыл 6 сентября. Такое решение украинские пограничники тогда объяснили необходимостью «сохранения жизни и здоровья персонала» из-за загрязнения воздуха крымским заводом «Титан».

«Государственная пограничная служба [Украины] продолжит отслеживать ситуацию. В случае ухудшения ситуации и возникновения угрозы жизни и здоровью мирного населения может снова быть принято решение о прекращении осуществления пропуска граждан через КПП», — подчеркнули в пресс-службе.

Выброс химических веществ произошел в конце августа на предприятии, расположенном на севере Крыма. По словам зампредседателя Совета министров республики Игоря Михайличенко, после этого на крышах домов и листьях деревьев появился налет масленичного цвета с желтоватым оттенком.

Киев закрыл два КПП на границе с Крымом из-за загрязнения воздуха
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30 августа крымские власти признали, что причиной случившегося стало испарение содержания кислотонакопителя на заводе «Титан» в Армянске. После выброса в воздух попал сернистый ангидрид.​ В связи с этим республиканские власти решили вывезти часть детей из Армянска в санатории

Следственный комитет 4 сентября по факту выброса в воздух загрязняющих веществ возбудил дело по ч. 1 ст. 247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов).

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: Украина , Крым , КПП
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