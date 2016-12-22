Киев закрыл два КПП на границе с Крымом из-за загрязнения воздуха

Госпогранслужба Украины временно закрыла КПП «Чаплинка» и «Каланчак» на границе с Крымом «с целью сохранения жизни и здоровья персонала» из-за загрязнения воздуха крымским заводом «Титан», сообщил в своем Facebook помощник главы ведомства Олег Слободян.

Он пояснил, что пограничники продолжат службу на закрытых КПП, но пропуск граждан и транспорта будут осуществлять только в чрезвычайной ситуации. «Пересечь админграницу с временно оккупированным Крымом можно будет только через КПВВ «Чонгар», который работает в штатном режиме», — добавил Слободян.

Он подчеркнул, что граждане Украины, «которые будут стремиться спастись от стихийного бедствия <...> будут оформляться [на границе] в упрощенном порядке».

3 сентября в Херсонской области Украины в воздухе нашли химические вещества, связанные с выбросами на заводе «Титан». Название и концентрацию вещества украинские власти тогда не указали.

Выброс химического вещества произошел в ночь на 24 августа. В городах Армянск и Красноперекопск жители наблюдали желтый маслянистый налет на стенах домов, растениях и металлических предметах. 30 августа власти Крыма заявили, что причиной произошедшего стало испарение содержания кислотонакопителя на заводе «Титан» в Армянске. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что попавшим в воздух веществом был сернистый ангидрид. Из Армянска решили вывезти часть детей в санатории. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту произошедшего.