Семь российских вузов вошли в рейтинг лучших университетов мира

В первую сотню вузов мира российские учебные учреждения не попали. В аналогичный рейтинг за 2023 год входили девять вузов из России

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

В Академический рейтинг университетов мира за 2024 год вошли семь российских вузов, следует из результатов исследования шанхайской компании ShanghaiRanking Consultancy.

В рейтинге конкретные места присваиваются первой сотне учебных заведений, затем они делятся на группы с диапазоном по 50 и 100 мест, внутри которых ранжирование идет уже по алфавиту.

Российские вузы попали:

в группу 101–150 — Московский государственный университет (МГУ);

в группу 401–500 — Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ);

в группу 501–600 — Московский физико-технический институт (МФТИ);

в группу 601–700 — Уральский федеральный университет (УрФУ);

в группу 701–800 — Высшая школа экономики (ВШЭ);

в группу 801–900 — Новосибирский государственный университет и Сколковский институт науки и технологий.

В аналогичный рейтинг за 2023 год вошли девять вузов России. В обновленное исследование не попали Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова (Сеченовский университет) и Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ. Кроме того, в 2024 году УрФУ обогнал ВШЭ.

Согласно рейтингу агентства RAEX за 19 июня, лидером в сотне лучших вузов России остался МГУ. Он удерживает эту позицию с 2012 года, когда рейтинг впервые выпустили. Второе место долгое время занимал МФТИ, но в 2024 году его сместил МГТУ им. Баумана. До этого вторую строчку этот вуз занимал только в 2012 году. Значительно усилил свои позиции Санкт-Петербургский государственный университет, поднявшийся с восьмой строчки рейтинга на четвертую.

В 2024 году вузы предлагают наибольшее за последние годы число бюджетных мест, сообщил в среду министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Их общее число составит 621 тыс., 30 тыс. из них предусмотрены для выпускников школ новых регионов.

Большинство бюджетных мест предусмотрено для будущих учителей — 75 тыс. Для IT-направлений — 48,5 тыс. бюджетных мест, на клиническую медицину — почти 30 тыс., на направления сельского, лесного, рыбного хозяйства — 27 тыс., а на машиностроение — 21,5 тыс. мест.