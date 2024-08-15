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Семь российских вузов вошли в рейтинг лучших университетов мира

Семь российских вузов вошли в Академический рейтинг лучших университетов мира
В первую сотню вузов мира российские учебные учреждения не попали. В аналогичный рейтинг за 2023 год входили девять вузов из России
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

В Академический рейтинг университетов мира за 2024 год вошли семь российских вузов, следует из результатов исследования шанхайской компании ShanghaiRanking Consultancy.

В рейтинге конкретные места присваиваются первой сотне учебных заведений, затем они делятся на группы с диапазоном по 50 и 100 мест, внутри которых ранжирование идет уже по алфавиту.

Российские вузы попали:

  • в группу 101–150 — Московский государственный университет (МГУ);
  • в группу 401–500 — Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ);
  • в группу 501–600 — Московский физико-технический институт (МФТИ);
  • в группу 601–700 — Уральский федеральный университет (УрФУ);
  • в группу 701–800 — Высшая школа экономики (ВШЭ);
  • в группу 801–900 — Новосибирский государственный университет и Сколковский институт науки и технологий.

В аналогичный рейтинг за 2023 год вошли девять вузов России. В обновленное исследование не попали Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова (Сеченовский университет) и Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ. Кроме того, в 2024 году УрФУ обогнал ВШЭ.

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Фото:Алексей Майшев / РИА Новости

Согласно рейтингу агентства RAEX за 19 июня, лидером в сотне лучших вузов России остался МГУ. Он удерживает эту позицию с 2012 года, когда рейтинг впервые выпустили. Второе место долгое время занимал МФТИ, но в 2024 году его сместил МГТУ им. Баумана. До этого вторую строчку этот вуз занимал только в 2012 году. Значительно усилил свои позиции Санкт-Петербургский государственный университет, поднявшийся с восьмой строчки рейтинга на четвертую.

В 2024 году вузы предлагают наибольшее за последние годы число бюджетных мест, сообщил в среду министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Их общее число составит 621 тыс., 30 тыс. из них предусмотрены для выпускников школ новых регионов.

Большинство бюджетных мест предусмотрено для будущих учителей — 75 тыс. Для IT-направлений — 48,5 тыс. бюджетных мест, на клиническую медицину — почти 30 тыс., на направления сельского, лесного, рыбного хозяйства — 27 тыс., а на машиностроение — 21,5 тыс. мест.

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