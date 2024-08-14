Число бюджетных мест в вузах для победителей олимпиад решили сократить

Число бюджетных мест в вузах для призеров и победителей олимпиад решили ограничить 70% от общего количества, также будет урезан список мероприятий, дающих право на поступление без вступительных испытаний, сообщили в Минобрнауки

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Минобрнауки намерено установить квоту 70% на бюджетные места в вузах для победителей и призеров олимпиад школьников, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В частности, в ведомстве планируют предоставить возможность зачисления без вступительных испытаний только для победителей и призеров олимпиад школьников за 11-й класс и первого, и второго уровней. Минобрнауки со ссылкой на данные Рособрнадзора отмечает, что в 2024 году количество таких абитуриентов составило менее 2% от общего числа бюджетных мест, но в ряде вузов возникла обратная ситуация.

Портал Msk.1 писал, что в Сеченовском университете победителей и призеров олимпиад оказалось больше, чем заложенных под них бюджетных мест. В результате части из них пришлось поступать на общих основаниях в другие вузы или рассматривать платную форму обучения.

В приемной комиссии вуза заявили Ngs24.ru, что из 250 олимпиадников зачислены 140 человек. После публикаций в СМИ в вузе заявили, что приняли решение зачислить всех олимпиадников.

В Минобрнауки объяснили эту ситуацию тем, что право на поступление без вступительных экзаменов есть у победителей и призеров широкого перечня олимпиад. В ведомстве выступают за сокращение их числа.

РБК направил запрос в пресс-службу Минобрнауки.

В середине июня глава ведомства Валерий Фальков заявил о выделении рекордного количества бюджетных мест на 2024/25 учебный год — 621 тыс., из которых почти 30 тыс. предусмотрены для выпускников школ новых регионов России. Лидерами по числу учащихся-бюджетников должны стать Татарстан, Свердловская, Ростовская и Новосибирская области, Башкирия, Томская, Самарская и Нижегородская области, а также Красноярский край и Воронежская область. Приемная компания завершится 29 августа.