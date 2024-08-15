 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Тюменской области предотвратили теракт сторонников массовых убийств

ФСБ: в Тюменской области предотвратили теракт сторонников массовых убийств
Оперативники ФСБ задержали двух жителей Тюменской области, планировавших взорвать административное здание органов внутренних дел в Тобольске. СК возбудил уголовное дело о планировании теракта, им грозит до 20 лет тюрьмы

В Тюменской области предотвратили теракт сторонников массовых убийств
Video

На объекте МВД в Тюменской области предотвращен теракт, его готовили сторонники идеологии массовых убийств, сообщили РБК в ЦОС ФСБ.

Теракт злоумышленники планировали организовать в Тобольске. Они задержаны, это двое граждан России. У них нашли два самодельных зажигательных устройства (СЗУ) и самодельное взрывное устройство (СВУ). Кроме этого в средствах связи задержанных найдены инструкции по изготовлению бомб и видеозаписи их испытаний.

Как уточнили в региональном СК, против двух жителей региона возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к теракту (ч. 1 ст. 30, пп. «а» ч. 2 ст. 205 УК). По версии следствия, они планировали взорвать административное здание органов внутренних дел, расположенного в Тобольске. «В настоящее время по ходатайству следователя СК России судом в отношении обоих обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — добавили в СК.

В НАК сообщили о предотвращении в России 110 терактов с начала года
Политика
Фото:Донат Сорокин / ТАСС

Ранее на этой неделе в Национальном антитеррористическом комитете (НАК) сообщили, что всего с начала 2024 года российскими спецслужбами было предотвращено 110 терактов, пресечена деятельность 45 террористических ячеек, задержаны более 1050 лиц, причастных к террористической деятельности.

Один из крупнейших за последние годы терактов был совершен 22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Тогда группа вооруженных людей ворвалась в концертный зал, открыла стрельбу, подожгла здание и скрылась. Погибли более 140 человек, свыше 500 пострадали. Концертный зал полностью выгорел. Непосредственными исполнителями теракта были четверо граждан Таджикистана. Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство».

Еще один крупный теракт произошел 23 июня в дагестанских городах Дербент и Махачкала. Тогда группа вооруженных людей напала на местные церкви и синагоги. В результате погибли 22 человека, в том числе 17 полицейских, пострадали около 50 человек. В ходе контртеррористической операции силовики ликвидировали шестерых нападавших.

Россия вышла из конвенции Совета Европы о защите национальных меньшинств

Собянин объяснил перекладывание плитки в Москве

На Солнце произошла мощная вспышка

Алаудинов заявил, что ВСУ планировали захватить Курскую АЭС

Силуанов дал россиянам совет, куда вложить деньги

Читайте форум РБК-Крипто в Telegram

В Новой Зеландии благотворительная организация разослала леденцы с метамфетамином

Видео с украинскими военными, взятыми в плен в Курской области

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев, Илья Пламенев Илья Пламенев
Тюменская область ФСБ теракт Тобольск МВД
Материалы по теме
В НАК сообщили о предотвращении в России 110 терактов с начала года
Политика
«Коммерсантъ» раскрыл детали дела о подготовке теракта в Каспийске
Политика
Захарова назвала терактом удары ВСУ по российским регионам
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 августа
EUR ЦБ: 100,31 (-0,25) Инвестиции, 14 авг, 17:47 Курс доллара на 15 августа
USD ЦБ: 90,01 (-2,65) Инвестиции, 14 авг, 17:47
Киев признал, что обсуждал операцию в Курской области с ЗападомПолитика, 11:15
Владельцам смартфонов на Android в России угрожает новое шпионское ПОPro, 11:14
Алаудинов сообщил о зачистке Мартыновки в Курской областиПолитика, 11:10
ФСБ показала кадры задержания готовивших в Тобольске теракт россиянПолитика, 11:04
Дистрибьютор «Русский Свет» запустил собственный бренд светотехникиОтрасли, 11:03
Аэропорт Кёльн/Бонн возобновил работу после проникновения неизвестныхОбщество, 11:03
Фокус на негатив. Что повлияло на падение курса биткоинаКрипто, 11:03
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Реклама и аналитика: что использует бизнес для роста в e-commerceТренды, 11:01
Зумеры изобрели бедность: как появился тренд на «недопотребление»Pro, 10:57
Семь российских вузов вошли в рейтинг лучших университетов мираОбщество, 10:46
Суды и штрафы: чем опасно занижение цены при сделках с жильемНедвижимость, 10:43
Суд в Москве оштрафовал за пропаганду ЛГБТ женщину за ролики с поцелуямиОбщество, 10:41
Ведущий снайпер КХЛ пропустит старт сезона из-за травмыСпорт, 10:39
Отмена утильсбора: Мишустина попросили пересмотреть ситуацию на авторынкеАвто, 10:37