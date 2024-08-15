В Тюменской области предотвратили теракт сторонников массовых убийств

Оперативники ФСБ задержали двух жителей Тюменской области, планировавших взорвать административное здание органов внутренних дел в Тобольске. СК возбудил уголовное дело о планировании теракта, им грозит до 20 лет тюрьмы

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На объекте МВД в Тюменской области предотвращен теракт, его готовили сторонники идеологии массовых убийств, сообщили РБК в ЦОС ФСБ.

Теракт злоумышленники планировали организовать в Тобольске. Они задержаны, это двое граждан России. У них нашли два самодельных зажигательных устройства (СЗУ) и самодельное взрывное устройство (СВУ). Кроме этого в средствах связи задержанных найдены инструкции по изготовлению бомб и видеозаписи их испытаний.

Как уточнили в региональном СК, против двух жителей региона возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к теракту (ч. 1 ст. 30, пп. «а» ч. 2 ст. 205 УК). По версии следствия, они планировали взорвать административное здание органов внутренних дел, расположенного в Тобольске. «В настоящее время по ходатайству следователя СК России судом в отношении обоих обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — добавили в СК.

Ранее на этой неделе в Национальном антитеррористическом комитете (НАК) сообщили, что всего с начала 2024 года российскими спецслужбами было предотвращено 110 терактов, пресечена деятельность 45 террористических ячеек, задержаны более 1050 лиц, причастных к террористической деятельности.

Один из крупнейших за последние годы терактов был совершен 22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Тогда группа вооруженных людей ворвалась в концертный зал, открыла стрельбу, подожгла здание и скрылась. Погибли более 140 человек, свыше 500 пострадали. Концертный зал полностью выгорел. Непосредственными исполнителями теракта были четверо граждан Таджикистана. Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство».

Еще один крупный теракт произошел 23 июня в дагестанских городах Дербент и Махачкала. Тогда группа вооруженных людей напала на местные церкви и синагоги. В результате погибли 22 человека, в том числе 17 полицейских, пострадали около 50 человек. В ходе контртеррористической операции силовики ликвидировали шестерых нападавших.