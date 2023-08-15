Глава СК поручил возбудить уголовное дело из-за задержек рейсов Red Wings
Председатель Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после того, как пассажиры авиакомпании Red Wings не могли более суток вылететь из турецкой Антальи в Екатеринбург, сообщается в телеграм-канале СК.
Дело заведут «по факту ненадлежащего оказания услуг авиакомпанией».
РБК обратился за комментариями к представителю Red Wings.
Задержки рейсов у перевозчика происходили 12–15 августа. Например, рейс, который должен был отправиться из Екатеринбурга в Анталью, вылетел через 37 часов после запланированного времени, пассажиры в Анталье ждали вылета около двух суток. Их разместили в гостиницах. Также были задержаны рейсы из московского Жуковского в Анталью и на Шри-Ланку.
Компания заявляла, что причиной задержек стал выход из строя двух самолетов Boeing-777 из трех, которые есть в распоряжении Red Wings. Для перевозки пассажиров были задействованы воздушные суда авиакомпании «Икар».
Из-за этой ситуации оказались задержаны и другие рейсы Red Wings. В компании сообщили РБК, что все ее три Boeing 777 исправны и она 15–16 августа выполнит пять задержанных рейсов: два из Екатеринбурга в Анталью, один в обратном направлении, один из Антальи в Жуковский и один из Жуковского в Шарм-эль-Шейх. Еще семь рейсов поможет выполнить «Икар»: из Шарм-эль-Шейха в Казань, Жуковский, из Антальи — в Казань и Шереметьево, из Казани в Анталью и Шарм-эль-Шейх и из Жуковского в Анталью. К полетам по расписанию Red Wings вернется с 11:00 16 августа.