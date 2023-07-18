На Квачкова завели дело о дискредитации армии

Об административном протоколе против отставного полковника ГРУ сообщила его жена, детали обвинений пока не известны. В 2013 году Владимиру Квачкову вынесли приговор по делу о вооруженном мятеже

Владимир Квачков (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

В отношении отставного полковника ГРУ Владимира Квачкова составили административный протокол по ст. 20.3.3 КоАП о дискредитации российской армии, сообщил телеграм-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на его жену Надежду. По этой статье предусмотрено наказание в виде штрафов до 50 тыс. руб. для граждан и до 500 тыс. руб. для юридических лиц.

По словам Квачковой, полиция вызвала ее мужа в отдел, но извещение об этом пришло с опозданием, и теперь он договаривается о новой встрече.

РБК обратился за комментарием к жене Квачкова.

В 2013 году полковника в отставке приговорили к 13 годам колонии строгого режима, но впоследствии Верховный суд смягчил ему наказание до восьми лет. Он обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30, ст. 279 УК (приготовление к организации вооруженного мятежа), ч. 1 ст. 205.1 УК (содействие террористической деятельности) и ч. 2 ст. 222 УК (незаконное хранение оружия). Квачков вышел на свободу в 2019-м.

Помимо этого, в 2005 году Квачкова подозревали в покушении на Анатолия Чубайса, тогда возглавлявшего компанию РАО «ЕЭС России». В марте того года под машиной Чубайса взорвалась мина, сам он не пострадал. Экс-сотруднику ГРУ и еще двум людям предъявили обвинения в посягательстве на жизнь государственного или общественного деятеля (ст. 277 УК) и покушении на убийство двух и более лиц (ч. 3 ст. 30, ч.2 ст.105). Квачков утверждал, что покушение было инсценировкой, в 2008 году всех троих оправдали, признав, что прокурорам не удалось доказать их вину.

Квачков в последнее время давал несколько интервью, где в том числе высказывался об Украине, и участвовал в политических передачах на YouTube, выступая с критикой хода военных действий.