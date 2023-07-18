Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 июля
EUR ЦБ: 102,03 (+0,38) Инвестиции, 16:31 Курс доллара на 19 июля
USD ЦБ: 90,69 (+0,27) Инвестиции, 16:31
«Водопады» после ливня в Москве. Видео Общество, 19:28
Без машины куда угодно: квартиры рядом с метро РБК и ПИК, 19:25
Хуснуллин допустил увеличение финансирования льготной ипотеки Недвижимость, 19:12
Павел Дуров рассказал, какие криптовалюты он держит Крипто, 19:10
На Квачкова завели дело о дискредитации армии Политика, 19:05
Число заразившихся энтеровирусом в екатеринбургском детсаду выросло до 4 Общество, 19:03
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 19:02
Эффективный мозг
Прокачайте когнитивные способности: научитесь тренировать память и внимательность на интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Как делают белый шоколад и почему он дорогой РБК и КФ «Победа», 19:02
Хуснуллин раскрыл планы поддержки спроса после окончания льготной ипотеки Недвижимость, 18:53
Глава Дагестана решил переименовать названный в честь Исинбаевой стадион Спорт, 18:50
Токен криптопроекта Arkham вырос в цене в 15 раз после запуска на Binance Крипто, 18:44
Саудовская Аравия закупит турецкие беспилотники Bayraktar Политика, 18:43
Как получить полную информацию о потенциальном бизнес-партнере Тренды, 18:39
Истории развития популярных пабликов РБК и ВКонтакте, 18:39
Военная операция на Украине ,  
0 

На Квачкова завели дело о дискредитации армии

Жена Владимира Квачкова сообщила, что на него составили протокол о дискредитации армии
Об административном протоколе против отставного полковника ГРУ сообщила его жена, детали обвинений пока не известны. В 2013 году Владимиру Квачкову вынесли приговор по делу о вооруженном мятеже
Владимир Квачков
Владимир Квачков (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

В отношении отставного полковника ГРУ Владимира Квачкова составили административный протокол по ст. 20.3.3 КоАП о дискредитации российской армии, сообщил телеграм-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на его жену Надежду. По этой статье предусмотрено наказание в виде штрафов до 50 тыс. руб. для граждан и до 500 тыс. руб. для юридических лиц.

По словам Квачковой, полиция вызвала ее мужа в отдел, но извещение об этом пришло с опозданием, и теперь он договаривается о новой встрече.

РБК обратился за комментарием к жене Квачкова.

В 2013 году полковника в отставке приговорили к 13 годам колонии строгого режима, но впоследствии Верховный суд смягчил ему наказание до восьми лет. Он обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30, ст. 279 УК (приготовление к организации вооруженного мятежа), ч. 1 ст. 205.1 УК (содействие террористической деятельности) и ч. 2 ст. 222 УК (незаконное хранение оружия). Квачков вышел на свободу в 2019-м.

Помимо этого, в 2005 году Квачкова подозревали в покушении на Анатолия Чубайса, тогда возглавлявшего компанию РАО «ЕЭС России». В марте того года под машиной Чубайса взорвалась мина, сам он не пострадал. Экс-сотруднику ГРУ и еще двум людям предъявили обвинения в посягательстве на жизнь государственного или общественного деятеля (ст. 277 УК) и покушении на убийство двух и более лиц (ч. 3 ст. 30, ч.2 ст.105). Квачков утверждал, что покушение было инсценировкой, в 2008 году всех троих оправдали, признав, что прокурорам не удалось доказать их вину.

Квачков в последнее время давал несколько интервью, где в том числе высказывался об Украине, и участвовал в политических передачах на YouTube, выступая с критикой хода военных действий.

Читайте на РБК Pro
Голод в Северной Корее: как живет самая тоталитарная экономика мира
Новая соцсеть Threads: что значит запуск аналога Twitter
Как британский регулятор обвалил капитализацию Adobe на $2 млрд
Популярный подсластитель могут признать опасным. Почему рынку все равно
Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
При участии
Маргарита Овсянникова
Владимир Квачков дискредитация армии полковник
Материалы по теме
Соратников Квачкова приговорили к 10 и 15 годам заключения
Общество
Адвокат сообщил о планах Квачкова защитить докторскую после освобождения
Общество
Экс-полковник ГРУ Квачков вышел на свободу
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter