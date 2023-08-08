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ФСБ раскрыла канал незаконной миграции в Россию через фиктивное лечение

ФСБ: раскрыт канал незаконной миграции в Россию через фиктивное лечение
Фото: SGr / Shutterstock
Фото: SGr / Shutterstock

ФСБ задержала 15 участников преступной группы, которая организовала канал незаконного въезда мигрантов в Россию, говорится в поступившем в РБК пресс-релизе пограничного управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Для организации въезда мигрантов злоумышленники использовали приглашения на лечение, которые выдавали подконтрольные им медицинские организации.

«Установлено, что участники группы в период с апреля 2021 по июнь 2022 года организовали канал незаконного въезда иностранных граждан в Российскую Федерацию путем оформления для них фиктивных приглашений на лечение от подконтрольных медицинских организаций. Иностранцы при пересечении государственной границы указывали заведомо ложные цели следования в Российскую Федерацию», — сообщили в службе.

Следователи также установили, что организатор преступного бизнеса купил в Юго-Восточной Азии недвижимость для легализации преступных доходов.

Уголовное дело возбуждено по статье об организации незаконной миграции, расследование дела продолжается.

Как ранее писал РБК, по статистке ФСБ, в январе—марте количество поездок иностранных граждан в Россию выросло на 17,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года. За первые три месяца 2023-го иностранцы пересекли российскую границу 3,3 млн раз; год назад за тот же период количество въездов составило около 2,8 млн.

Основными направлениями, откуда в Россию приезжают иностранцы, в первом квартале текущего года оставались страны ближнего зарубежья. Лидировали при этом граждане Узбекистана — количество поездок оттуда выросло год к году на 81% и составило 818 тыс. Показатели даже превысили поток приезжавших из Узбекистана в Россию до пандемии, в первом квартале 2019-го (тогда было зафиксировано 634,7 тыс. пересечений границы).

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Заметно вырос в минувших январе—марте в годовом выражении поток из Казахстана (на 73%) и Таджикистана (на 55%). Из стран дальнего зарубежья в десятку стран, чьи граждане чаще всего за отчетный период посещали Россию, вошел Китай: количество поездок оттуда увеличилось в 4,6 раза. Но пока что показатели далеки от тех, что были до пандемии: так, в первом квартале этого года китайцы совершили в Россию 84,2 тыс. поездок, тогда как в январе—марте 2020-го — 113,8 тыс.

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