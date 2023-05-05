Госконтроль за мигрантами предложили заменить на административный надзор

Если законопроект будет принят, МВД сможет приходить к юрлицам, использующим труд мигрантов, на проверки которых ранее установили мораторий

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МВД предложило ввести новый институт административного надзора за пребыванием иностранцев в России, упразднив действующий в этой сфере государственный контроль, говорится в поправках, подготовленных ведомством. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

В рамках административного надзора полиция получит полномочия устанавливать местонахождение иностранного гражданина, который незаконно находится в России. Также принятие законопроекта устранит «административные барьеры, связанные с ограничением контрольно-надзорных полномочий». Речь идет об ограничениях, связанных с действующим мораторием на проверки бизнеса.

В МВД отметили, что, учитывая специфику работы органов внутренних дел и то, что незаконная миграция «тесно связана с такими негативными явлениями, как терроризм, экстремизм, торговля людьми» и незаконный оборот наркотиков, госконтроль в сфере миграции «не является обособленным направлением, а осуществляется в рамках общей оперативно-служебной деятельности, в том числе во взаимодействии с другими правоохранительными органами».

Существующие механизмы госконтроля в сфере миграции, а также введенные ограничения на проверки юрлиц и ИП и привлечение их к административной ответственности «препятствуют эффективной деятельности на данном направлении и вносят дисбаланс в работу органов внутренних дел по противодействию незаконной миграции, смещая ее вектор в сторону формальной деятельности с низкой результативностью, что в условиях современных вызовов и угроз представляется неоправданным», говорится в законопроекте.

Как отметили в МВД, предупреждать и пресекать нарушения, можно в основном проверяя места скопления мигрантов, «которые в подавляющем большинстве случаев» принадлежат юрлицам, — это объекты строительства и торговли, промышленные предприятия, рынки, гостиницы. Нарушение самими юрлицами «обязательных требований в сфере миграции создает условия либо является следствием для незаконного пребывания иностранных граждан и (или) привлечения их к трудовой деятельности, и выявление таких нарушений также напрямую связано с обеспечением безопасности» России, подчеркнули в ведомстве.

Целью административного надзора МВД предлагается сделать своевременное выявление иностранцев, которые не имеют или утратили законные основания для пребывания/проживания на территории России и ведения в стране отдельных видов деятельности, а также применение к ним и другим лицам, допустившим нарушения, юридических мер воздействия в соответствии с требованиями законодательства.

С 2016 по 2018 год в России был введен мораторий на плановые проверки малого бизнеса. В 2020-м мораторий распространили и на средний бизнес и впоследствии он был продлен до конца 2023 года. А в марте 2022 года премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о введении запрета на плановые проверки всех предпринимателей, независимо от величины бизнеса. Мораторий не касается случаев, когда есть риски для жизни и здоровья граждан.