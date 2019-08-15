Скотленд-Ярд сообщил о еще одном пострадавшем от «Новичка» полицейском

Скотленд-Ярд сообщил о еще одном пострадавшем от «Новичка» полицейском

Следы токсина, которым, по данным британских властей, был отравлен экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль, обнаружили в крови второго британского полицейского. Ранее сообщалось только об отравлении сержанта Ника Бейли

Повторная экспертиза крови, взятой в 2018 году у одного из сотрудников полиции Уилтшира, подтвердила, что тот подвергнулся воздействию нервно-паралитического яда «Новичок», сообщает Скотленд-Ярд. По данным ведомства, следы отравляющего вещества были выявлены после изменения методики экспертизы.

Ранее считалось, что от яда, который, по данным британских властей, использовался при покушении на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, в 2018 году пострадал лишь сержант Ник Бейли. Он первым из полицейских прибыл на место ЧП и был госпитализирован с признаками отравления, но вскоре был выписан из больницы.

В марте 2018 года газета Daily Mail сообщала о госпитализации второго полицейского, у которого наблюдались «потенциальные признаки отравления, но совсем незначительные». Источник газеты утверждал, что полицейский прикоснулся к предмету, перенесшему «вторичное загрязнение» «Новичком».

Теперь Скотленд-Ярд фактически подтвердил эту информацию. В сообщении полиции отмечается, что у пострадавшего в 2018 году были выявлены симптомы, характерные для воздействия мизерной дозы «Новичка», и после оказания ему медицинской помощи сотрудник полиции вернулся к исполнению своих обязанностей.