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Отравление Скрипалей ,  
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Скотленд-Ярд сообщил о еще одном пострадавшем от «Новичка» полицейском
Следы токсина, которым, по данным британских властей, был отравлен экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль, обнаружили в крови второго британского полицейского. Ранее сообщалось только об отравлении сержанта Ника Бейли

Повторная экспертиза крови, взятой в 2018 году у одного из сотрудников полиции Уилтшира, подтвердила, что тот подвергнулся воздействию нервно-паралитического яда «Новичок», сообщает Скотленд-Ярд. По данным ведомства, следы отравляющего вещества были выявлены после изменения методики экспертизы.

Ранее считалось, что от яда, который, по данным британских властей, использовался при покушении на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, в 2018 году пострадал лишь сержант Ник Бейли. Он первым из полицейских прибыл на место ЧП и был госпитализирован с признаками отравления, но вскоре был выписан из больницы.

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В марте 2018 года газета Daily Mail сообщала о госпитализации второго полицейского, у которого наблюдались «потенциальные признаки отравления, но совсем незначительные». Источник газеты утверждал, что полицейский прикоснулся к предмету, перенесшему «вторичное загрязнение» «Новичком».

Теперь Скотленд-Ярд фактически подтвердил эту информацию. В сообщении полиции отмечается, что у пострадавшего в 2018 году были выявлены симптомы, характерные для воздействия мизерной дозы «Новичка», и после оказания ему медицинской помощи сотрудник полиции вернулся к исполнению своих обязанностей.

Имя пострадавшего Скотленд-Ярд не раскрыл, сославшись на то, что тот был надлежащим образом проинформирован об итогах экспертизы, получил необходимую помощь и пожелал остаться неизвестным.

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В Скотленд-Ярде отметили также, что следователи, ведущие дело об отравлении Скрипалей, запросили разрешение на новые экспертизы в отношении некоторых других лиц, чью кровь в 2018 году исследовали в связи с подозрениями на контакт с «Новичком». В ведомстве указали, что речь не идет об угрозе чьей-либо жизни и здоровью, а лишь о помощи в проведении расследования.

Сергея и Юлию Скрипаль нашли без сознания в Солсбери 4 марта 2018 года. По версии властей Великобритании, экс-полковника ГРУ и его дочь отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок». Лондон утверждает, что к инциденту может быть причастна Москва, Россия отвергает обвинения.

Предполагаемых отравителей Скрипалей, известных как Петров и Боширов, британские власти считают сотрудниками российских спецслужб. По закону о контроле за химическим оружием из-за дела Скрипалей США ввели санкции против России. Первый раунд касался запрета на экспорт товаров и технологий, связанных с национальной безопасностью. Второй, который вступит в силу в этом августе, частично затронул российский суверенный долг.

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Как выглядят подозреваемые в отравлении Скрипалей

Автор: Евгений Калюков
Теги: Великобритания, Сергей Скрипаль
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