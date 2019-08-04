МИД счел новые санкции доказательством сфабрикованности дела Скрипалей

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире «России-1» назвала введение США новых антироссийских санкций доказательством того, что расследование отравления Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери носит сфабрикованный характер.

«Это еще одно огромное, мощнейшее доказательство того, что вся история про Скрипалей выдумана, что она является провокативной», — цитирует ее ТАСС. По словам Захаровой, выдуманной, по меньшей мере, является та часть истории, которую Лондон презентовал в качестве официальной версии.

«Вот это полностью себя дискредитировавшая история», — добавила представитель МИДа.

2 августа американские СМИ сообщили, что президент Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительных санкций против России. Указывалось, что они являются вторым пакетом ограничений за приписываемое Москве применение химоружия для отравления Скрипалей в Солсбери. Позднее Госдеп уточнил, что санкции вступят в силу через 15 дней после уведомления конгресса (ориентировочно 19 августа) и будут действовать по меньшей мере год.