Тайные документы лаборатории из дела Скрипалей нашли в мусорке в Лондоне

Тайные документы лаборатории из дела Скрипалей нашли в мусорке в Лондоне

Множество документов под грифом «совершенно секретно», которые содержат информацию об охране химлаборатории в Портон-Дауне и пароли доступа к ее компьютерам, обнаружил один из жителей Лондона. Минобороны начало расследование

Фото: Peter Nicholls / Reuters

Минобороны Великобритании начало расследование обстоятельств попадания секретных документов из научно-технической лаборатории в Портон-Дауне в мусорный бак. Об этом сообщает Daily Star со ссылкой на ведомство. Именно эта лаборатория сыграла одну из ключевых ролей в расследовании причин отравления бывшего сотрудника Главного управления (бывшее ГРУ) Генштаба Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Тысячи страниц с пометкой «совершенно секретно», в которых содержалась, как отмечает издание, информация подведомственной Минобороны королевства лаборатории, нашел один из жителей Лондона в мусорке неподалеку от автостоянки. Документы датируются 1980–2017 годами.

В выброшенных документах содержатся данные о снаряжении сотрудников охраны в Портон-Дауне, об обязанностях специального подразделения полицейских, которые патрулируют периметр базы, пароли к компьютерным системам и адреса охранников.

Опрошенный изданием эксперт по вопросам разведки назвал такую информацию «мечтой террориста». Экс-офицер полиции, который сам был в прошлом связан с одной из секретнейших химлабораторий мира, отметил, что попадание этих документов в руки противников Великобритании могло бы «завершиться катастрофически».