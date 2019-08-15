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ВСМПО-АВИСМА ₽18 600 (+12,86%) прогноз БКС к 14.08.20
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Мосгорсуд оставил основателя Baring Vostok Калви под домашним арестом
При этом суд разрешил Майклу Калви общаться с людьми, которые не имеют отношения к уголовному делу
Майкл Калви (справа) (Фото: Глеб Щелкунов / «Коммерсантъ»)

Мосгорсуд признал законным домашний арест основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, который обвиняется в мошенничестве, а также отказался смягчить условия его содержания. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

Суд признал законным продление до 13 октября текущего года срока домашнего ареста. В свою очередь, защита просила об освобождении Калви под залог в размере 5 млн руб. или под запрет определенных действий.

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Мосгорсуд снял с него ограничение на общение с любыми людьми, за исключением имеющих отношение к его уголовному делу. Согласно постановлению, Калви может общаться с адвокатами и близкими родственниками.

До оглашения решения по Калви Мосгорсуд изменил меру пресечения в виде содержания под стражей на домашний арест еще одному фигуранту дела — Филиппу Дельпалю. Его отправили под домашний арест до 13 октября.

Представитель Baring Vostok в разговоре с РБК заявил, что суд принял «единственно верное решение» в отношении Дельпаля. Также он напомнил, что в СИЗО остаются другие фигуранты дела — Ваган Абгарян, Иван Зюзин и Максим Владимиров, хотя «есть все основания для изменения меры пресечения на домашний арест». В Baring Vostok считают, что содержание под стражей по этому делу является давлением на сотрудников фонда в корпоративном споре.

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Американского бизнесмена Майкла Калви арестовали в феврале по подозрению в хищении 2,5 млрд руб. у банка «Восточный». Кроме него по делу проходят его бизнес-партнер Филипп Дельпаль и еще четыре человека. Следствие считает, что банк лишился денег из-за заключения соглашения об отступном, по которому вместо возврата долга ему были переданы 59,9% акций International Financial Technology Group, оценка которых, по версии правоохранительных органов, была сильно завышена. Калви и его деловые партнеры обвинения отвергают.

Авторы: Маргарита Алехина, Михаил Юшков
Теги: Baring Vostok, Майкл Калви, Мосгорсуд, новости РБК
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