Мосгорсуд оставил основателя Baring Vostok Калви под домашним арестом

При этом суд разрешил Майклу Калви общаться с людьми, которые не имеют отношения к уголовному делу

Майкл Калви (справа) (Фото: Глеб Щелкунов / «Коммерсантъ»)

Мосгорсуд признал законным домашний арест основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, который обвиняется в мошенничестве, а также отказался смягчить условия его содержания. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

Суд признал законным продление до 13 октября текущего года срока домашнего ареста. В свою очередь, защита просила об освобождении Калви под залог в размере 5 млн руб. или под запрет определенных действий.

Мосгорсуд снял с него ограничение на общение с любыми людьми, за исключением имеющих отношение к его уголовному делу. Согласно постановлению, Калви может общаться с адвокатами и близкими родственниками.

До оглашения решения по Калви Мосгорсуд изменил меру пресечения в виде содержания под стражей на домашний арест еще одному фигуранту дела — Филиппу Дельпалю. Его отправили под домашний арест до 13 октября.



Представитель Baring Vostok в разговоре с РБК заявил, что суд принял «единственно верное решение» в отношении Дельпаля. Также он напомнил, что в СИЗО остаются другие фигуранты дела — Ваган Абгарян, Иван Зюзин и Максим Владимиров, хотя «есть все основания для изменения меры пресечения на домашний арест». В Baring Vostok считают, что содержание под стражей по этому делу является давлением на сотрудников фонда в корпоративном споре.