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Владелец аэродрома заявил о работе систем отпугивания птиц в Жуковском

Все системы, обеспечивающие безопасность полетов из аэропорта Жуковский, 15 августа работали в штатном режиме, заявили ТАСС в пресс-службе Летно-исследовательского института (ЛИИ) имени Громова. В организации заверили, что аэродром Раменское, на котором расположен аэропорт Жуковский, имеет все необходимые сертификаты, в том числе и на системы орнитологического обеспечения полетов.

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Жесткая посадка пассажирского А321 в Жуковском. Главное

«Все необходимые технические средства работали в штатном режиме. Перед вылетом были проведены все предусмотренные правилами процедуры, включая осмотр взлетно-посадочной полосы на предмет отсутствия миграции птиц», — заявили в ЛИИ им. Громова (цитата по ТАСС).

Утром 15 августа лайнер Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил вынужденную посадку после взлета из аэропорта Жуковский. Причиной ЧП в авиакомпании назвали «многочисленное попадание птиц в оба двигателя».

Второй пилот Airbus A321 Георгий Мурзин также заявил телеканалу РЕН ТВ, что самолет столкнулся с птицами. «После взлета попала птица в двигатель, левый двигатель сразу заглох, — сообщил он. — Потом и во второй двигатель тоже попала, обороты работали нестабильно, потом второй двигатель тоже заглох».

Лайнер «Уральских авиалиний» с убранным шасси приземлился на кукурузное поле в Раменском районе Подмосковья, более чем в километре от взлетно-посадочной полосы аэропорта.

Теги: Посадка A321 в поле, Аэропорт Жуковский
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