Пассажир полностью заснял полет севшего на поле A321

Весь полет самолета «Уральских авиалиний» длился меньше двух минут. Уже после взлета слышны перебои в работе двигателя

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Один из пассажиров совершившего жесткую посадку на кукурузном поле в Раменском районе Подмосковья самолета А321 «Уральских авиалиний» снял весь полет лайнера от момента взлета до приземления.

На двухминутной записи, которую опубликовал телеканал РЕН ТВ, видно, как самолет оторвался от взлетно-посадочной полосы и начал медленно набирать высоту. Спустя примерно 25 секунд слышно, что двигатель стал работать с перебоями. Следующие 20 секунд лайнер летит, не набирая высоту, а затем начинает резко снижаться и в итоге садится на поле.

При этом на записи нет момента, когда в двигатель попадает птица. «Уральские авиалинии» заявляли, что самолет совершил вынужденную посадку именно после этого.

Самолет «Уральских авиалиний», направлявшийся в Симферополь, рано утром в четверг сел на поле примерно в километре от взлетно-посадочной полосы подмосковного аэропорта «Жуковский». На борту лайнера находились 226 пассажиров. Все они остались живы.

В авиакомпании сообщили, что избежать трагических последствий удалось благодаря профессионализму экипажа. Пилот при посадке перевел лайнер на ручное управление, выключил двигатели и не выпустил шасси.

По факту случившегося в районе «Жуковского» начато расследование. Изучать обстоятельства инцидента будет специальная комиссия, сформированная Межгосударственным авиационным комитетом.