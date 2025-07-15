В Москве на БКЛ закрыли вестибюль станции «Рижская»
В Москве на Большой кольцевой линии метро временно закрыт вестибюль станции «Рижская», сообщили в дептрансе.
Там предложили пассажирам заходить и выходить через станцию «Рижская» Калужско-Рижской линии. В ведомстве не назвали причину закрытия вестибюля.
Сообщение поступило после сильного ливня в Москве.
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