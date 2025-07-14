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Как машины плыли на улицах Москвы после сильного ливня. Видео

Появилось видео, как залило улицы Москвы после сильного ливня

Как машины плыли на улицах Москвы после сильного ливня. Видео
Video

14 июля на Москву и Подмосковье обрушился ливень. По прогнозам синоптиков, сильный дождь с грозой и ветер продолжатся до конца дня, сообщили в столичном дептрансе.

Из-за дождя на некоторых улицах Москвы было нарушено движение транспорта. Так, на Живописной улице (в районе остановки «Улица Рогова») из-за дерева, наклонившегося на контактную сеть, задерживались трамваи № 28 и 31.

На видео, которые публикуют очевидцы, видны затопленные подъезды, машины, по которым бьет град.

По информации ЦОДД, несмотря на сильный дождь, дорожная обстановка в столице оставалась стабильной.

Ранее в МЧС по Московской области жителей предупреждали о ливне и сильном дожде до конца 14 июля.

В субботу, 12 июля, в Москве выпало 39% от месячной нормы осадков, сообщал ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Обильный дождь прошел в Москве на фоне жары, побившей рекорд за 122 года.

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