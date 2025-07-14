Как машины плыли на улицах Москвы после сильного ливня. Видео
14 июля на Москву и Подмосковье обрушился ливень. По прогнозам синоптиков, сильный дождь с грозой и ветер продолжатся до конца дня, сообщили в столичном дептрансе.
Из-за дождя на некоторых улицах Москвы было нарушено движение транспорта. Так, на Живописной улице (в районе остановки «Улица Рогова») из-за дерева, наклонившегося на контактную сеть, задерживались трамваи № 28 и 31.
На видео, которые публикуют очевидцы, видны затопленные подъезды, машины, по которым бьет град.
По информации ЦОДД, несмотря на сильный дождь, дорожная обстановка в столице оставалась стабильной.
Ранее в МЧС по Московской области жителей предупреждали о ливне и сильном дожде до конца 14 июля.
В субботу, 12 июля, в Москве выпало 39% от месячной нормы осадков, сообщал ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Обильный дождь прошел в Москве на фоне жары, побившей рекорд за 122 года.
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