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Парламент ЛНР лишил украинский язык статуса государственного

Сейчас ЛНР называет государственными языками русский и украинский. Первый признается также официальным языком делопроизводства во всех органах власти и местного самоуправления
Фото: Александр Река / ТАСС
Фото: Александр Река / ТАСС

Народный совет самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) принял закон о внесении поправки в ее Конституцию. В документе, за который проголосовали 42 из 43 присутствовавших на заседании депутата (один воздержался), единственным государственным языком в ЛНР признан русский, сообщает Луганский информационный центр.

Проект закона был внесен в парламент ЛНР главой республики Леонидом Пасечником и обретет силу закона после подписания им.

Действующая Конституция ЛНР называет государственными языками русский и украинский языки, при этом первый признается также официальным языком делопроизводства во всех органах власти и местного самоуправления.

Объясняя необходимость изменения данного положения, полномочный представитель главы ЛНР в Народном совете Нина Галан сказала, что государственный язык призван выполнять консолидирующую роль и обеспечивать целостность страны.

«Именно русский язык в силу историко-культурных традиций играет определяющую роль в консолидации и культурном развитии народа Луганской народной республики <...> Принятие закона будет способствовать усилению интеграционных процессов между ЛНР и Российской Федерацией», — сказала Галан.

При этом она заверила, что изменение Конституции ЛНР не означает отрицания или умаления права на пользование другими языками для общения, воспитания, обучения и творчества.

Автор: Евгений Калюков
Теги: ЛНР, русский язык
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