Тушение лесного пожара в Краснодарском крае. Видео

14 июля лесной пожар охватил 62 га территорий у хутора Дюрсо, огонь удалось потушить спустя почти сутки. Пострадали два человека, около 500 эвакуировали

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Днем 14 июля в районе базы отдыха «Романтик» у хутора Дюрсо загорелись трава и деревья. Из-за сильного ветра огонь быстро распространился на соседние турбазы — «Моряк», «Голубая волна», «Строитель» и другие. Площадь пожара достигала 62 га.

Спасатели эвакуировали из района происшествия около 500 человек, двое пострадали. Спустя почти сутки загоревшиеся турбазы удалось потушить, повреждены 68 построек.