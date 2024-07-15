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Тушение лесного пожара в Краснодарском крае. Видео

Появились кадры тушения лесного пожара в Краснодарском крае
14 июля лесной пожар охватил 62 га территорий у хутора Дюрсо, огонь удалось потушить спустя почти сутки. Пострадали два человека, около 500 эвакуировали

Тушение лесного пожара в Краснодарском крае. Видео
Video

Днем 14 июля в районе базы отдыха «Романтик» у хутора Дюрсо загорелись трава и деревья. Из-за сильного ветра огонь быстро распространился на соседние турбазы — «Моряк», «Голубая волна», «Строитель» и другие. Площадь пожара достигала 62 га.

Спасатели эвакуировали из района происшествия около 500 человек, двое пострадали. Спустя почти сутки загоревшиеся турбазы удалось потушить, повреждены 68 построек.

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В Новороссийске действует режим ЧС в связи с пожаром. Возбуждено уголовное дело об уничтожении лесных насаждений.

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Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Краснодарский край Абрау-Дюрсо лесной пожар тушение
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