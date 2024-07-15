На Кубани потушили загоревшиеся турбазы

МЧС: очаги пожаров на территории турбаз на Кубани потушили

Очаги пожаров на территории туристических баз в Краснодарском крае потушены, сообщило МЧС России.

Повреждения от огня получили 68 построек. К тушению привлечены два вертолета Ка-32 МЧС России, самолет Ил-76, более 320 специалистов и 84 единицы техники.

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Огонь на территории баз отдыха продолжал гореть больше суток из-за лесного пожара. В районе хутора Дюрсо загорелся лесной массив, позднее огонь охватил территории нескольких комплексов для отдыха. Спасатели эвакуировали около 500 человек, два человека пострадали. Как сообщили в пресс-службе оперштаба Краснодарского края, от госпитализации они отказались.

Огонь перешел на территории турбаз «Романтик», «Моряк», «Голубая волна», «Строитель» и др.

Пожар распространился по площади 62 га. МВД завело уголовное дело по статье об уничтожении лесных насаждений. В Новороссийске в связи с пожаром действует режим ЧС.