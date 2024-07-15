В крымском лагере массово отравились дети

Норовирус стал причиной массового отравления детей из-за нарушений санитарных норм при организации питания в лагере. Всего пострадали 26 несовершеннолетних

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В детском оздоровительном лагере Крыма «Каламитский бриз» массово отравились дети, сообщает межрегиональное управление Роспотребнадзора.

Из-за отравления острой кишечной инфекцией госпитализированы 26 детей, в том числе 13 заболевших выявили в ходе медицинского наблюдения за контактными лицами. Состояние детей оценивается как удовлетворительное. Как выявил Роспотребнадзор в течение первых суток после обнаружения заболевания, причиной отравления стала норовирусная инфекция.

Специалисты уже взяли пробы пищевых продуктов и воды для лабораторных исследований, установлены причины возникновения очага массового отравления. В лагере нарушили санитарные нормы при организации питания.

РБК направил запрос в лагерь «Каламитский бриз».

Норовирус — возбудитель вирусного гастроэнтерита, инфекционного заболевания с поражением желудочно-кишечного тракта. Инфекция характеризуется диареей без крови, рвотой и болью в животе. Могут возникать также лихорадка или головные боли. Вирус обычно распространяется фекально-оральным путем, например, через зараженную пищу или воду.

В начале июля в инфекционную больницу Тувы направили 18 детей с симптомами острой кишечной инфекции, еще один ребенок ушел на амбулаторное лечение. Все пострадавшие школьники отдыхали в летнем оздоровительном лагере «Чагытай». Региональный Следственный комитет начал проверку по факту отравления детей, а затем завел уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей — ч. 1 ст. 238 Уголовного кодекса.

Позже число заболевших детей выросло до 46. По словам министра здравоохранения Тувы Анатолия Югая, дети чувствуют себя лучше.