В Туве возбудили уголовное дело после массового отравления детей в лагере

Фото: СК РФ

В Республике Тыва после пищевого отравления детей в оздоровительном лагере возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба следственного управления по региону.

«К настоящему моменту госпитализирован 31 ребенок с симптомами острой кишечной инфекции, еще троим назначено амбулаторное лечение», — говорится в сообщении. Следователи возбудили дело по ч. 1 ст. 238 Уголовного кодекса — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

По данным следствия, родители стали массово обращаться в инфекционную больницу после завершения первой летней смены в оздоровительном лагере «Чагытай» в Тандинском районе, где отдыхали 165 детей в возрасте от 6 до 17 лет.

Следователи и эпидемиологи устанавливают обстоятельства произошедшего.

Управление Роспотребнадзора по Туве сообщило о массовых случаях отравления в лагере «Чагытай» 8 июля. Тогда с симптомами кишечной инфекции были госпитализированы 18 детей. Позже их количество возросло до 31. Глава региона Владислав Ховалыг поручил министерству образования и минздраву Тувы организовать проверки в этом и других лагерях. Губернатор заверил, что держит ситуацию «на личном контроле».