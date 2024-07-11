Суд приостановил деятельность лагеря в Туве после отравления детей

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Тандинский районный суд Тувы приостановил на 12 суток работу лагеря «Чагытай» после массового отравления детей, об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора в телеграм-канале.

«Срок исчисляется с даты фактического приостановления деятельности лагеря — с 09 июля», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, отравившиеся дети и их вожатые ели шаурму, шашлык и чипсы, которые администрация лагеря привезла в последний день смены.

В Роспотребнадзоре отметили, что перед началом сезона в лагере проверили всех сотрудников, а также изучили договоры с поставщиками продуктов питания. Специалисты продолжают эпидемиологическое расследование, добавили в ведомстве.

8 июля 18 детей, отдыхавших в летнем оздоровительном лагере «Чагытай», направили в инфекционную больницу Тувы с кишечной инфекцией. Через два дня министр здравоохранения республики Анатолий Югай сообщил, что число пострадавших после смены в лагере выросло до 46, за помощью к врачам также обратился воспитатель.

Следователи завели дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей — ч. 1 ст. 238 Уголовного кодекса. Глава региона Владислав Ховалыг поручил министерству образования совместно с минздравом Тувы организовать проверку в лагере и инициировать проверочные выезды в другие оздоровительные лагеря.