В Туве число госпитализированных после отравления в лагере выросло до 47

Фото: Вадим Ахметов / ТАСС

Число детей, попавших в больницу после отравления в оздоровительном лагере «Чагытай» в Туве, выросло до 46, сообщил министр здравоохранения республики Анатолий Югай.

Ранее было известно о 31 госпитализированном.

«В настоящий момент на стационарном лечении находится 46 детей и один воспитатель», — написал он в телеграм-канале. По словам министра, дети чувствуют себя лучше. Состояние девочки, которая находилась в реанимации, также улучшилось, добавил Югай.

По данным республиканского Роспотребнадзора, первые обращения детей с симптомами кишечной инфекции поступили 8 июля. Они пожаловались на плохое самочувствие после возвращения из первой смены лагеря «Чагытай». Следователи завели дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей — ч. 1 ст. 238 Уголовного кодекса.