Власти изменили специальные «ковидные» выплаты медикам

Надбавку в 25% к окладу оставят только для части медперсонала, работающих с COVID-19

Власти решили изменить схему социальных и страховых выплат медработникам, работающим с коронавирусом на фоне улучшения эпидситуации. Надбавка к окладу останется у части медперсонала

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Президент России Владимир Путин подписал указ от отмене предоставления дополнительных страховых гарантий отдельным категориям медицинских работников, «в связи со стабилизацией эпидемической ситуации, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции, и переводом медицинских работников на плановый режим работы».

Но часть выплат все же останется, следует из опубликованного постановления правительства. Врачи, средний и младший медперсонал, участковые терапевты, инфекционисты, фельдшеры и другие категории медработников, которые оказывают первичную медико-санитарную помощь пациентам с коронавирусом амбулаторно, будут получать компенсационную выплату в размере 25% оклада. Эти выплаты на сегодняшний день действуют для медиков за работу с пациентами с инфекционными заболеваниями. В документе правительства также уточняется, что иные госвыплаты в адрес медработников, которые работают с COVID-19, приостановлены до 31 декабря 2022 года.

В постановлении отдельно отмечается, что если специальная выплата была назначена до его вступления в силу, то медик по-прежнему может ее получить вплоть до того периода, на который она была назначена.

Что медики могли получить в пандемию

Первые ковидные выплаты были установлены распоряжением Путина в апреле 2020 года — согласно документу медикам, работающим с больными коронавирусом, были установлены ежемесячные стимулирующие выплаты. Для врачей — 80 тыс. руб, среднего персонала 50 тыс. руб, врачам скорой помощи — 50 тыс. руб. и т.д.

В мае 2020 года врачам, среднему и младшему медперсоналу, а также водителям скорой помощи, которые работали с пациентами с подтвержденным коронавирусом или подозрением на него новым указом президента гарантировались дополнительные страховые гарантии в качестве единовременной выплаты. Так, в случае смерти медработника из-за заражения COVID-19 при исполнении трудовых обязанностей, его родственникам и подопечным полагалось 2,8 млн руб. Если здоровью медработника был причинен вред, выплата составляла чуть более 68 тыс. руб, а в случае утраты нетрудоспособности — инвалиду I группы более 2,2 млн руб.

В 2020 году Фонд социального страхования (ФСС) выплатил заразившимся COVID-19 медикам 6,8 млрд руб., в 2021 году на эти же средства ФСС направил уже 265 млрд руб.

С 1 ноября 2020 года медики, работающие с коронавирусом, также стали получать отдельные «специальные социальные выплаты», которые устанавливались правительством и их получение медработниками гарантировалось до конца 2021 года. В рамках этой меры соцподдержки, врачи, оказывающие скорую помощь могли получить 2,4 тыс. руб, врачи ковидных стационаров — 3,9 тыс. руб, младший медперсонал, обеспечивающий оказание первичной амбулаторной помощи — 600 руб. и т.д.

Исходя из данных Казначейства в 2021 году на специальные выплаты медикам из бюджета было потрачено 216 млрд руб. Они также были продлены правительством на текущий 2022 год с выделением 128,5 млрд руб.

Траты федерального бюджета в 2021 году на антиковидные меры министр финансов Антон Силуанов оценил в 850 млрд руб. По его словам, в первую очередь средства идут на подготовку первичного звена, больниц, на поддержку медиков и на бесплатные лекарства.

Профсоюз медработников «Действие» в своем отчете за 2021 год обращал внимание, что такие социальные выплаты не дошли до широкого круга немедицинского персонала, который при этом контактировал с пациентами с коронавирусом. Кроме того, руководители медорганизаций, зачастую игнорировали, что выплаты были предусмотрены не только за лечение, но и за диагностирование ковида.

Ранее Минздрав рекомендовал регионам возобновить оказание плановой медпомощи в полном объеме, в том числе в стационарах, которые до этого были перепрофилированы под ковид. Пациентов с коронавирусом министерство рекомендовало направлять в инфекционные стационары.