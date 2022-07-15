Власти изменили специальные «ковидные» выплаты медикам
Президент России Владимир Путин подписал указ от отмене предоставления дополнительных страховых гарантий отдельным категориям медицинских работников, «в связи со стабилизацией эпидемической ситуации, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции, и переводом медицинских работников на плановый режим работы».
Но часть выплат все же останется, следует из опубликованного постановления правительства. Врачи, средний и младший медперсонал, участковые терапевты, инфекционисты, фельдшеры и другие категории медработников, которые оказывают первичную медико-санитарную помощь пациентам с коронавирусом амбулаторно, будут получать компенсационную выплату в размере 25% оклада. Эти выплаты на сегодняшний день действуют для медиков за работу с пациентами с инфекционными заболеваниями. В документе правительства также уточняется, что иные госвыплаты в адрес медработников, которые работают с COVID-19, приостановлены до 31 декабря 2022 года.
В постановлении отдельно отмечается, что если специальная выплата была назначена до его вступления в силу, то медик по-прежнему может ее получить вплоть до того периода, на который она была назначена.
Что медики могли получить в пандемию
Первые ковидные выплаты были установлены распоряжением Путина в апреле 2020 года — согласно документу медикам, работающим с больными коронавирусом, были установлены ежемесячные стимулирующие выплаты. Для врачей — 80 тыс. руб, среднего персонала 50 тыс. руб, врачам скорой помощи — 50 тыс. руб. и т.д.
В мае 2020 года врачам, среднему и младшему медперсоналу, а также водителям скорой помощи, которые работали с пациентами с подтвержденным коронавирусом или подозрением на него новым указом президента гарантировались дополнительные страховые гарантии в качестве единовременной выплаты. Так, в случае смерти медработника из-за заражения COVID-19 при исполнении трудовых обязанностей, его родственникам и подопечным полагалось 2,8 млн руб. Если здоровью медработника был причинен вред, выплата составляла чуть более 68 тыс. руб, а в случае утраты нетрудоспособности — инвалиду I группы более 2,2 млн руб.
В 2020 году Фонд социального страхования (ФСС) выплатил заразившимся COVID-19 медикам 6,8 млрд руб., в 2021 году на эти же средства ФСС направил уже 265 млрд руб.
С 1 ноября 2020 года медики, работающие с коронавирусом, также стали получать отдельные «специальные социальные выплаты», которые устанавливались правительством и их получение медработниками гарантировалось до конца 2021 года. В рамках этой меры соцподдержки, врачи, оказывающие скорую помощь могли получить 2,4 тыс. руб, врачи ковидных стационаров — 3,9 тыс. руб, младший медперсонал, обеспечивающий оказание первичной амбулаторной помощи — 600 руб. и т.д.
Исходя из данных Казначейства в 2021 году на специальные выплаты медикам из бюджета было потрачено 216 млрд руб. Они также были продлены правительством на текущий 2022 год с выделением 128,5 млрд руб.
Траты федерального бюджета в 2021 году на антиковидные меры министр финансов Антон Силуанов оценил в 850 млрд руб. По его словам, в первую очередь средства идут на подготовку первичного звена, больниц, на поддержку медиков и на бесплатные лекарства.
Профсоюз медработников «Действие» в своем отчете за 2021 год обращал внимание, что такие социальные выплаты не дошли до широкого круга немедицинского персонала, который при этом контактировал с пациентами с коронавирусом. Кроме того, руководители медорганизаций, зачастую игнорировали, что выплаты были предусмотрены не только за лечение, но и за диагностирование ковида.
Ранее Минздрав рекомендовал регионам возобновить оказание плановой медпомощи в полном объеме, в том числе в стационарах, которые до этого были перепрофилированы под ковид. Пациентов с коронавирусом министерство рекомендовало направлять в инфекционные стационары.