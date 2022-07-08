Россияне потеряли интерес к вакцинации. Что важно знать

В России на федеральном уровне сняли все ковидные ограничения. Клиники и регионы заметили серьезный спад интереса к прививкам, при этом коллективный иммунитет к COVID-19 составляет меньше 20%. Что важно знать о вакцинации сейчас

Фото: Андрей Любимов / РБК

В России сняли основные коронавирусные ограничения, которые последовательно вводились с весны 2020 года: Роспотребнадзор отменил масочный режим и запрет на работу предприятий общественного питания в ночное время, а в федеральном оперштабе приняли решение снять ограничения на въезд и выезд из страны.

Кроме того, Минздрав рекомендовал регионам, где больше не действуют COVID-ограничения, возобновить оказание плановой медпомощи в полном объеме, в том числе в больницах, которые были перепрофилированы под борьбу с вирусом. Помощь пациентам министерство предлагает оказывать в специализированных инфекционных стационарах.

Последняя волна коронавируса в России наблюдалась в январе — феврале. 11 февраля в очередной раз был обновлен максимум заражений за сутки — более 200 тыс. случаев. В конце месяца волна пошла на спад. Так, если в середине марта суточный прирост составлял примерно 50 тыс. случаев, то в середине апреля лишь 12 тыс. На момент написания текста, 7 июля, оперштаб отчитался о 3359 зараженных, выявленных накануне.

При этом с падением числа заразившихся коронавирусом снижается и коллективный иммунитет. С прошлого июля этот показатель формируется из вакцинированных, а также переболевших или привитых более полугода назад. Если в феврале уровень коллективного иммунитета в России достигал 64,4%, то на сегодняшний день составляет лишь 18,6%. При этом в разное время некоторым регионам удавалось превышать 80%, что служит одним из критериев «региона, свободного от COVID-19». Такое удавалось, например, Москве, Санкт-Петербургу, Карелии, Мурманской области.

Связано ли статистическое падение коллективного иммунитета с потерей интереса россиян к вакцинации от COVID-19, почему при его довольно низком уровне в России с февраля не было существенных подъемов заболеваемости и остается ли смысл ревакцинироваться от коронавируса, разбирался РБК.

Стали ли в России меньше прививаться от COVID-19

Представители опрошенных РБК клиник подтвердили, что фиксируют спад спроса на услуги вакцинации от коронавируса с конца февраля — начала марта. Так, в «Инвитро» сообщили РБК, что если в прошлом году в Москве было реализовано 8 тыс. доз, то за текущие семь месяцев — лишь 1,7 тыс. Больше всего вакцин клиника реализовала осенью и зимой прошлого года

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В Европейском медицинском центре (EMC) заметили, что самый низкий спрос на вакцину от коронавируса пришелся на март и продолжился в апреле и мае. За первое полугодие прошлого года EMC реализовал чуть более 15 тыс. доз «Спутника V» и «Спутника Лайт», «КовиВака» и «ЭпиВакКороны», в то время как за семь месяцев этого — только 1260 доз «Спутника V» и «Спутника Лайт».

По словам заместителя медицинского директора «Медси» Ксении Шеховцовой, на спад интереса к вакцинации повлияло снижение уровня заболеваемости и в целом тревожности населения на счет вируса и снятие ковидных ограничений. В минувшем году вакцинацию в «Медси» прошли более 60 тыс. человек, за первое полугодие — более 8 тыс. Вакцина от коронавируса включена в национальный календарь профилактических прививок по эпидпоказаниям, напоминает гендиректор госпиталя «Лапино» Борис Коноплев, поэтому к осени можно ожидать увеличения потока пациентов, к тому же пройдет полгода с момента последней волны.

В «Медси» и EMC сообщили РБК, что срок годности всех поступающих вакцин достаточный. В АО «Медицина» напротив, рассказали, что получают понемногу препаратов с коротким сроком годности. В «Инвитро» также пояснили, что запрашивают ровно столько, чтобы можно было израсходовать в течение месяца. Вакцины в клиники передают на реализацию местные минздравы, в Москве — департамент здравоохранения.

В регионах подтверждают спад вакцинации Санкт-Петербург «Темпы вакцинации в июне 2022-го ниже, чем в мае и июне 2021-го. Так как число новых случаев, госпитализаций снижается, а ковидные ограничения снимаются, люди делают вывод, что пандемия побеждена, и не понимают, зачем прививаться. К тому же в начале 2022 года переболело большое число людей, эти люди придут вакцинироваться, когда пройдет шесть месяцев». Нижегородская область «В мае—июне 2021 года по сравнению с 2022 годом действительно отмечался более высокий спрос на вакцину от COVID-19 из-за высокого процента заболеваемости, требования QR-кодов для посещения мест — все это создавало единое требование к вакцинации. Сейчас ежедневно фиксируется довольно небольшое число случаев, улучшилась эпидобстановка в целом, а характер и течение заболевания изменились». Челябинская область «На сегодняшний день мы вакцинируем около 1 тыс. человек в сутки, что, конечно же, ниже, чем в мае—июне 2021 года, когда мы охватывали вакцинацией до 5 тыс. За весь период кампании максимальное количество достигало 21 тыс. Снижение спроса, которое мы видим сейчас, обусловлено большим числом переболевших в начале года и смягчением ковидных ограничений. При этом мы понимаем, что стабильная эпидситуация достигнута в результате массовой вакцинации и это самый эффективный метод профилактики».

Что происходит с производством вакцин

Опрошенные РБК производители основных российских вакцин «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» заявили, что не получали от Минздрава заявок на производство новых или отгрузку уже произведенных партий. Об этом РБК, в частности, сообщили в компании «Биокад». Гендиректор «Биннофарм Групп» Рустем Муратов также заявил, что компания не получала от Центра им. Гамалеи заказов на производство и их не было с конца прошлого года. «Насколько я понимаю, сейчас в России достаточно уже произведенной вакцины», — добавил он.

В «Герофарме» РБК сообщили, что фармкомпания в прошлом году в полном объеме выполнила заказ единого дистрибьютора — Национальной иммунобиологической компании и все произведенные вакцины были отгружены. «В настоящее время на складах компании отсутствуют запасы вакцины. Дополнительных запросов на производство вакцины также не поступало с начала текущего года», — сказали в пресс-службе.

Вопросы РБК касательно производства «КовиВака» компания «Нанолек», выступающая индустриальным партнером Центра им. Чумакова, перенаправила в этот центр; там от комментариев отказались. В середине мая первый заместитель гендиректора «Нанолек» Максим Стецюк рассказал РБК, что компания не отгрузила ни одной дозы «КовиВака» из 500 тыс. произведенных: «Партия лежит на складе компании», — говорил он.

Нет коллективного иммунитета — нет защиты?

Изначально в планах правительства было достичь коллективного иммунитета на уровне 80% к истекшему июню с учетом принятия законопроекта о QR-кодах, по которому посещение общественных мест на федеральном уровне было бы возможно только на основании документа о вакцинации или перенесенном заболевании либо медотвода. Законопроект был непопулярен среди россиян, и в конечном итоге власти отказались от его принятия.

Когда речь шла о достижении коллективного иммунитета на уровне 80–90%, предполагалось, что он будет стерилен, то есть вакцинированные не заражаются и не служат источником заражения для остальных; но практика показала, что это так не работает, говорит завлабораторией Института молекулярной генетики РАН Константин Северинов, так что эти значения, рассчитанные на основе математических моделей, потеряли смысл. Поскольку SARS-CoV-2 высокоизменчив, коллективный иммунитет нужно оценивать либо в отношении каждого нового возбудителя, что практически невозможно, либо пересмотреть само понятие, объясняет замдиректора по научной работе ФГБУ «НИИ гриппа им. А.А.Смородинцева» Минздрава Дарья Даниленко.

В реальности с учетом волны омикрон-штамма минувшей зимой практически все население России переболело или вакцинировалось, к тому же нет указаний на то, что иммунная защита пропадает совсем, говорит директор Института междисциплинарных медицинских исследований Европейского университета эпидемиолог Антон Барчук. «На примере Санкт-Петербурга мы наблюдали, что антитела после болезни или прививки держатся больше года», — говорит он.

Опрошенные РБК эксперты резюмируют: после вакцинации или заболевания число антител в крови действительно может упасть, при этом в организме будут сформированы клетки иммунной памяти, которые при повторном попадании вируса быстро воспроизведут противовирусные антитела. Тем не менее кампания по вакцинации фактически сошла на нет, говорит Северинов. Даниленко также соглашается, что приверженность к вакцинации стала низкой после отмены QR-кодов и ограничений, притом что риск угрозы распространения новых вариантов по прежнему остается.

В этом году россияне действительно стали менее активно вакцинироваться против COVID-19, что, вероятно, связано со стабилизацией эпидемиологической ситуации и убеждениями о сниженном риске заболевания в настоящее время, подтвердил РБК главный внештатный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов.

Рекомендации к ревакцинации поменялись?

В недавно обновленных методических рекомендациях по вакцинации от коронавируса Минздрав разделил ее на «рутинную» и «экстренную». С учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения вакцинироваться против COVID нужно по эпидпоказаниям спустя шесть месяцев после перенесенного заболевания (в том числе у вакцинированных) или предыдущей вакцинации, что называется «экстренной» вакцинацией.

После достижения целевого показателя коллективного иммунитета возможно перейти к «рутинной» вакцинации, при которой прививка делается через год после заболевания или предыдущей вакцинации.

Нет причин сомневаться, что наличие нейтрализующих антител к коронавирусу — основной фактор защиты, а ревакцинация каждые шесть месяцев создает бустерный эффект, это доказали лабораторные эксперименты и другие наблюдения, говорит ведущий научный сотрудник Центра им. Чумакова Любовь Козловская. По мнению Северинова, в настоящее время данные о том, когда нужно ревакцинироваться, разнятся — спустя четыре либо пять месяцев. Сокращение срока обусловлено тем, что новые варианты коронавируса уходят из-под иммунной защиты, поэтому и сроки бустирования должны изменяться.

Именно из-за того, что «омикрон» и его варианты успешно проходят защиту, нет уверенности, что чем больше прививок, например «Спутником V», тем лучше. Возможно, массовая ревакцинация не необходима, рассуждает Барчук. По его словам, свою основную функцию — защиту от тяжелого течения болезни и смерти — вакцина будет выполнять в любом случае. Эпидемиолог также замечает, что в разговоре о ревакцинации нужно помнить о балансе вреда и пользы.

Актуальность рекомендаций вакцинироваться или ревакцинироваться каждые полгода сохраняется, это необходимо делать вне зависимости от того, находится ли регион под угрозой возникновения новых заболеваний или нет, поясняет РБК Чуланов.

«У всех вакцин есть хоть и редкие, но побочные эффекты — чем больше будет введений вакцины, тем больше будет реакции, а польза будет уменьшаться. Но если защита организма будет значительно снижаться, в таком случае баланс вновь повернется в сторону пользы и ревакцинация будет необходима», — объяснил эксперт.