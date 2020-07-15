Голикова сравнила смертность в январе—мае с показателем прошлого года

По словам вице-премьера, общая смертность в стране за первые пять месяцев текущего года осталась на том же уровне, что и за тот же период 2019-го. По оценке Росстата, за год показатель вырос на 0,3%

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

За январь—май 2020 года смертность в России не выросла по сравнению с тем же периодом 2019 года и осталась на том же уровне. Об этом на заседании Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Трансляцию вел канал «Россия 24».

По словам Голиковой, несмотря на прирост смертности в апреле и мае, у России «был резерв по снижению смертности, который мы использовали и который мы накопили для того, чтобы не допустить драматичного повышения этого показателя».

Согласно данным Росстата, которые ведомство обнародовало в пятницу, 10 июля, в 2020 году за первые пять месяцев в России умер 783 781 человек, а за тот же период предыдущего года — 781 266. За год показатель вырос на 0,3%.

В мае 2020 года число умерших в России выросло по сравнению с тем же месяцем прошлого года на 11,9%. Основной причиной такого роста, как ранее сообщила Голикова, стала коронавирусная инфекция COVID-19. По данным Росстата, в этом месяце в России скончались 172,9 тыс. человек, это на 11,89% больше, чем в мае 2019 года (было 154,5 тыс.).