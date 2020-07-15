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Голикова сравнила смертность в январе—мае с показателем прошлого года

По словам вице-премьера, общая смертность в стране за первые пять месяцев текущего года осталась на том же уровне, что и за тот же период 2019-го. По оценке Росстата, за год показатель вырос на 0,3%
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

За январь—май 2020 года смертность в России не выросла по сравнению с тем же периодом 2019 года и осталась на том же уровне. Об этом на заседании Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Трансляцию вел канал «Россия 24».

По словам Голиковой, несмотря на прирост смертности в апреле и мае, у России «был резерв по снижению смертности, который мы использовали и который мы накопили для того, чтобы не допустить драматичного повышения этого показателя».

Голикова назвала COVID-19 причиной роста смертности в мае
Общество
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Согласно данным Росстата, которые ведомство обнародовало в пятницу, 10 июля, в 2020 году за первые пять месяцев в России умер 783 781 человек, а за тот же период предыдущего года — 781 266. За год показатель вырос на 0,3%.

В мае 2020 года число умерших в России выросло по сравнению с тем же месяцем прошлого года на 11,9%. Основной причиной такого роста, как ранее сообщила Голикова, стала коронавирусная инфекция COVID-19. По данным Росстата, в этом месяце в России скончались 172,9 тыс. человек, это на 11,89% больше, чем в мае 2019 года (было 154,5 тыс.).

Росстат назвал число умерших от COVID-19 в мае
Общество
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Число россиян, причиной смерти которых в мае стал COVID-19, Росстат оценил в 7444 человека. При этом у 1,8 тыс. из них заболевание не было подтверждено лабораторно. По сравнению с апрелем смертность от COVID-19 в России, по данным ведомства, выросла более чем в четыре раза: за этот месяц умерли 1748 человек.

На прошлой неделе столичный департамент здравоохранения представил предварительные данные по смертности в Москве за июнь. По подсчетам ведомства, всего в столице в этом месяце было зарегистрировано 13 128 смертей, в июне 2019 года — 9268.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Татьяна Голикова, смертность, коронавирус
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