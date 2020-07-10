Голикова назвала COVID-19 причиной роста смертности в мае

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В мае 2020 года число умерших в России выросло по сравнению с тем же месяцем прошлого года на 11,9%, заявила на брифинге вице-премьер Татьяна Голикова. Основной причиной такого роста, по ее словам, стала коронавирусная инфекция COVID-19.

«Теперь что касается майской смертности. Майская смертность у нас возросла на 11,9%. И должна сказать, что здесь основной причиной прироста является COVID-инфекция и те случаи, в которых COVID-инфекция послужила причиной ускорения роста хронических заболеваний», — сказала вице-премьер (цитата по «РИА Новости»).

По данным Росстата, в мае 2020 года в России умерли 172,9 тыс. человек, что на 11,89% больше, чем годом ранее (было 154,5 тыс.). При этом число умерших непосредственно от COVID-19 (с учетом тех, у кого наличие вируса не было подтверждено анализами) Росстат оценивает в 7444 человека.

Таким образом, все скончавшиеся от COVID-19 или после заражения этой болезнью составили примерно 7,2% от общего числа умерших.