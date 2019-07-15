Ветераны «Альфы» не стали связывать уход командира с делом налетчиков ФСБ

Свой пост покинул начальник спецподразделения ФСБ Валерий Канакин. По словам ветеранов «Альфы», с арестом ее сотрудников уход не связан. О том, что в июле служащих подразделения задержали за создание ОПГ, говорили источники РБК

Валерий Канакин (Фото: Specnaz.ru)

Начальник спецподразделения антитеррора ФСБ «Альфа» Валерий Канакин уволен со своей должности. Об этом РБК сообщил президент союза «Офицеры группы «Альфа» Алексей Филатов.

Это произошло после того, как 4 июля были задержаны три сотрудника «Альфы», а также служащий группы спецназначения ФСБ «Вымпел» и два офицера из управления «К» (банковский отдел спецслужбы). Всех задержанных, по данным источников РБК, заподозрили в создании преступного сообщества, мошенничестве и превышении должностных полномочий. Силовики, по версии следствия, провели по поддельному постановлению обыск в одном из столичных банков и похитили не менее 140 млн руб., рассказывали источники.

Официально в ФСБ говорили о задержании двух сотрудников спецслужбы по подозрению в хищении средств у предпринимателя. В каких именно подразделениях работают задержанные, в ведомстве не уточняли. 5 июля стало известно, что военный суд арестовал пятерых служащих ФСБ. Их подозревают в создании преступного сообщества и организации разбойных нападений.

Однако связывать уход Канакина с этим производством ветеран «Альфы» Алексей Филатов отказался. «Канакин был уволен по окончании контракта, который закончился в начале мая», — пояснил он РБК, отметив, что еще 30 марта начальник спецподразделения ФСБ был избран президентом ассоциации ветеранов «Альфы». Тогда же, по словам собеседника, уже появилась информация о непродлении контракта командира. «У налетчиков, наверное, еще тогда и в планах не было мыслей о грабеже обменного пункта», — предположил Филатов.