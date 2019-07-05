Суд отправил под стражу пятерых подозреваемых в разбое сотрудников ФСБ

Военный суд арестовал пятерых сотрудников ФСБ, подозреваемых в создании преступного сообщества и организации разбойных нападений. Об этом сообщили РБК в пресс-службе суда.

В пресс-службе Московского гарнизонного военного суда РБК сообщили, что всего арестованы семь человек: пятеро отправлены под стражу, двое — под домашний арест. Их подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 162 (разбой). Арест назначен им на месяц.

В четверг, 4 июля, были задержаны три сотрудника спецподразделения «Альфа», сотрудник группы спецназначения «Вымпел» и два офицера управления «К» (банковский отдел) ФСБ России. Их подозревают в создании преступного сообщества. Всего им инкриминируют от пяти до 12 эпизодов.