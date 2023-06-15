Съемки программы «Давай поженимся» возобновятся 19 июня, и по многочисленным просьбам телезрителей программа вернется в эфир «Первого канала» в конце месяца, сообщил Константин Эрнст

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Программа «Давай поженимся» вернется в эфир «Первого канала» в конце июня, заявил генеральный директор телеканала Константин Эрнст на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Съемки программы «Давай поженимся» начинаются 19 июня. Где-то в конце месяца она вернется в эфир», — пояснил он (цитата по ТАСС).

Ведущая программы Лариса Гузеева отказалась от комментариев и переадресовала вопрос телеканалу.

После начала российской спецоперации на Украине «Первый канал» прекратил трансляцию развлекательных программ, в том числе «Вечернего Урганта», «Давай поженимся» и «Модного приговора». Передача «Мужское и женское» начала выпускать репортажи о беженцах с Украины и о волонтерах.

«Первый канал» неоднократно опровергал информацию о закрытии передачи «Вечерний Ургант» после того, как телеведущий Иван Ургант выступил с антивоенным заявлением. Представители телеканала пояснили, что «Первый канал» временно работает «в информационном режиме» и не транслирует развлекательные передачи.

Ведущий «Поле чудес» на «Первом канале» Леонид Якубович назвал ошибкой отказ от развлекательных программ и назвал это «серьезным креном в сторону негатива».

Ургант заявил, что намерен вернуться к работе на «Первом канале». «Конечно, вернусь», — заверил он.

В сентябре 2022 года Эрнст сообщил, что «Первый канал» решил вернуть в сетку вещания развлекательные программы. Позднее в эфир канала вернулись «Пусть говорят» и «Жить здорово».