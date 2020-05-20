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В Москве донорами плазмы крови для лечения COVID-19 стали 540 человек

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Более 540 человек в Москве, переболевших коронавирусом, стали донорами плазмы крови для лечения других пациентов с COVID-19, сообщает сайт столичной мэрии.

В мэрии напомнили, что для жителей столицы, переболевших коронавирусной инфекцией и желающих стать донорами плазмы, работает специальная горячая линия. В кол-центре отметили рост желающих помочь среди москвичей: более 1,5 тыс. человек выразили желание помочь больным, около 600 из них уже записались на сдачу плазмы.

Уточняется, что медики ведут строгий отбор потенциальных доноров, так как для переливания необходима только плазма с высоким содержанием антител к коронавирусу. Будущий донор должен быть в возрасте от 18 до 55 лет, восстановиться после болезни и не иметь хронических заболеваний.

В Москве установили выплаты донорам плазмы с антителами на COVID-19
Общество
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

340 пациентам, проходящим в Москве лечение от COVID-19, уже было сделано переливание иммунной плазмы. В первую очередь процедуру проходят больные в критическом состоянии.

Ранее в апреле заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщала, что донорами плазмы стали 60 переболевших COVID-19 москвичей.

Столичные власти установили доплаты за донорство иммунной к коронавирусу плазмы. За каждые 150 мл будут платить по 1250 руб., при максимальном заборе плазмы в 600 мл выплата составит 5 тыс. руб. Обычная выплата за донорство плазмы составляет 3,6 тыс. руб.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Москва, коронавирус, донорство
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