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Пандемия коронавируса ,  
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Россияне назвали желаемую зарплату после пандемии коронавируса

После снятия всех ограничений, введенных в рамках борьбы с коронавирусом, россияне в среднем хотели бы зарабатывать по 74 тыс. руб. «чистыми» в месяц, выяснили эксперты. Еще в январе опрошенные называли другую сумму — 92 тыс. руб.
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Россияне после стабилизации эпидемиологической обстановки с коронавирусом и снятия всех ограничений, введенных из-за него, в среднем по стране хотели бы получать на руки 74 тыс. руб. в месяц, следует из данных исследования сервиса поиска работы и подбора персонала «Работа.ру» (есть у РБК). В опросе, проведенном в июне, участвовали 4,9 тыс. пользователей старше 18 лет из всех регионов России.

По данным экспертов, размер желаемой зарплаты у россиян снизился на 20% по сравнению с тем, что они называли в январе. Тогда респонденты в среднем по стране хотели бы получать 92 тыс. руб.

Размер желаемой зарплаты различается в зависимости от региона. Респонденты в Москве, в частности, назвали идеальной зарплату 82 тыс. руб., а в Санкт-Петербурге — 72 тыс. руб.

Разной желаемая зарплата оказалась также для мужчин и для женщин. В среднем по стране первые хотели бы зарабатывать 86 тыс. руб., а вторые — 61 тыс. руб. Жители Москвы назвали бóльшие суммы: так, мужчины в среднем указывали желаемый заработок 94 тыс. руб., а женщины — 71 тыс. руб.

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Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Зарплату более 100 тыс. руб. при этом хотел бы получать каждый пятый опрошенный россиянин (21%). Доход от 30 тыс. до 50 тыс. руб. устроил бы 27% респондентов, а идеальной зарплату от 50 тыс. до 70 тыс. руб. назвали 29%.

У опрошенных также спросили, чувствуют ли они влияние пандемии коронавируса на рынок труда. Подавляющее большинство — 90% — отметили, что уже ощущают изменения и ожидают финансового кризиса после снятия введенных ограничений. В том числе 73% заметили, что вакансий становится все меньше, а 17% отметили, что изменений еще нет, но скоро начнутся. Оставшиеся 10% указали, что, на их взгляд, пока ничего не меняется.

На фоне эпидемии коронавируса в России меньше чем за два месяца число работающих по найму россиян, чьи доходы сократились в результате снижения зарплаты или других выплат, выросло почти вдвое, согласно опросу «инФОМ». Если в начале апреля на то, что им уменьшили зарплату или сократили иные выплаты, жаловались 9% респондентов, то в середине мая об этом сообщал уже каждый пятый опрошенный россиянин (19%). В то же время доля тех, кто пострадал от сокращения зарплаты, увеличилась вдвое как среди работающих на бюджетных предприятиях (с 7% в начале апреля до 17%), так и среди сотрудников частных предприятий (с 11 до 22%), сообщалось в исследовании.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Виктория Полякова
Теги: коронавирус, зарплата
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