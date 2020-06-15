Россияне назвали желаемую зарплату после пандемии коронавируса

После снятия всех ограничений, введенных в рамках борьбы с коронавирусом, россияне в среднем хотели бы зарабатывать по 74 тыс. руб. «чистыми» в месяц, выяснили эксперты. Еще в январе опрошенные называли другую сумму — 92 тыс. руб.

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Россияне после стабилизации эпидемиологической обстановки с коронавирусом и снятия всех ограничений, введенных из-за него, в среднем по стране хотели бы получать на руки 74 тыс. руб. в месяц, следует из данных исследования сервиса поиска работы и подбора персонала «Работа.ру» (есть у РБК). В опросе, проведенном в июне, участвовали 4,9 тыс. пользователей старше 18 лет из всех регионов России.

По данным экспертов, размер желаемой зарплаты у россиян снизился на 20% по сравнению с тем, что они называли в январе. Тогда респонденты в среднем по стране хотели бы получать 92 тыс. руб.

Размер желаемой зарплаты различается в зависимости от региона. Респонденты в Москве, в частности, назвали идеальной зарплату 82 тыс. руб., а в Санкт-Петербурге — 72 тыс. руб.

Разной желаемая зарплата оказалась также для мужчин и для женщин. В среднем по стране первые хотели бы зарабатывать 86 тыс. руб., а вторые — 61 тыс. руб. Жители Москвы назвали бóльшие суммы: так, мужчины в среднем указывали желаемый заработок 94 тыс. руб., а женщины — 71 тыс. руб.