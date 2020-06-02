Социологи зафиксировали удвоение числа потерявших в зарплате россиян

Почти каждый пятый наемный работник говорит о снижении заработной платы и других выплат

Фото: Ольга Зиновская / ТАСС

Менее чем за два месяца число работающих по найму россиян, чьи доходы сократились в результате снижения зарплаты или других выплат, выросло почти вдвое, свидетельствуют данные опроса жителей России старше 18 лет, проведенного ООО «инФОМ» по заказу Банка России.

Если в начале апреля на то, что им уменьшили зарплату или сократили другие выплаты, жаловались 9% респондентов, то в середине мая доля жалобщиков выросла до 19%.

«Уже каждый пятый (19%) наемный работник говорит о снижении заработной платы и других выплат, что на 10 п.п. больше, чем в самом начале измерений. Эта проблема актуальна для 22% работников частных предприятий и 17% бюджетников», — говорится в отчете «инФОМ».

Из данных опроса следует, что доля тех, кто пострадал от сокращения зарплаты, выросла вдвое как среди работающих на бюджетных предприятиях (с 7 в начале апреля до 17%), так и среди работников частных предприятий (с 11 до 22%).

«Проведенный опрос выявил продолжающееся ухудшение оценок гражданами своего материального положения на фоне накопления эффектов от ограничительных мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции», — комментирует результаты опроса пресс-служба ЦБ.