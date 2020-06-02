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Социологи зафиксировали удвоение числа потерявших в зарплате россиян

Почти каждый пятый наемный работник говорит о снижении заработной платы и других выплат
Фото: Ольга Зиновская / ТАСС
Фото: Ольга Зиновская / ТАСС

Менее чем за два месяца число работающих по найму россиян, чьи доходы сократились в результате снижения зарплаты или других выплат, выросло почти вдвое, свидетельствуют данные опроса жителей России старше 18 лет, проведенного ООО «инФОМ» по заказу Банка России.

Если в начале апреля на то, что им уменьшили зарплату или сократили другие выплаты, жаловались 9% респондентов, то в середине мая доля жалобщиков выросла до 19%.

«Уже каждый пятый (19%) наемный работник говорит о снижении заработной платы и других выплат, что на 10 п.п. больше, чем в самом начале измерений. Эта проблема актуальна для 22% работников частных предприятий и 17% бюджетников», — говорится в отчете «инФОМ».

Из данных опроса следует, что доля тех, кто пострадал от сокращения зарплаты, выросла вдвое как среди работающих на бюджетных предприятиях (с 7 в начале апреля до 17%), так и среди работников частных предприятий (с 11 до 22%).

«Проведенный опрос выявил продолжающееся ухудшение оценок гражданами своего материального положения на фоне накопления эффектов от ограничительных мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции», — комментирует результаты опроса пресс-служба ЦБ.

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Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Судя по данным «инФОМ», в России за последний месяц заметно выросла — на 7 п.п., до 28%, — доля доля работников государственных предприятий, полностью или частично переведенных на удаленную работу. Среди работников частных предприятий доля работающих на удаленке за то время даже сократилась (с 21 до 19%).

«Стоит отметить и снижение на 5 п.п. (до 10%) доли работников частных предприятий, которых отправили в отпуск за свой счет, что может быть следствием как снижения численности занятых в этой сфере, так и смягчения ограничительных мер», — отмечают авторы отчета.

Говоря о том, как может измениться их зарплата в течение ближайшего месяца, 17% работающих по найму (как в частном секторе, так и в госсекторе) респондентов заявили, что ожидают ее сокращения. 10% опасаются, что их отправят в отпуск за свой счет или на больничный, и еще 10% — того, что их уволят.

Автор: Евгений Калюков
Теги: ЦБ, зарплаты, коронавирус
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