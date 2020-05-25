Эксперты посчитали долю россиян с упавшей во время карантина зарплатой

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С начала действия ограничительных мер, объявленных из-за коронавируса, у 58% россиян уменьшилась зарплата. Об этом говорится в сообщении онлайн-сервиса поиска работы и подбора персонала «Работа.ру», поступившем в РБК.

Портал провел в мае опрос среди более чем 2,3 тыс. трудоустроенных граждан России старше 18 лет. Итоги исследования показали, что работодатели больше половины респондентов (58%) с начала карантина понизили их заработную плату. 39% россиян отметили, что их заработок остались на прежнем уровне, 3% сообщили об увеличении зарплаты.

66% опрошенных также заявили о снижении премиальной части своего дохода.

Ранее данные Росстата продемонстрировали, что реальные располагаемые доходы россиян в январе—марте снизились на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Директор Института социальной политики НИУ ВШЭ Лилия Овчарова предположила, что ограничительные меры, введенные из-за коронавируса, еще не успели оказать влияние на доходы населения за I квартал. По ее мнению, на них негативно сказалась девальвация рубля из-за обвала цен на нефть.