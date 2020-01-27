Россияне назвали желаемую зарплату

Россияне в среднем по стране хотели бы получать 92 тыс. руб. в месяц, следует из данных исследования сервиса по поиску работы и подбору персонала «Работа.ру», передает RT.

По данным экспертов, опросивших 6,7 тыс. человек старше 18 лет из всех регионов России, около четверти респондентов (26%) хотели бы зарабатывать от 100 тыс. до 200 тыс. руб., а менее 30 тыс. руб. в месяц устроили бы 4% опрошенных.

Размер желаемой зарплаты также отличается в зависимости от региона: респонденты в Москве назвали идеальной зарплату в 104 тыс. руб., а в Нижнем Новгороде и Новосибирске — по 87 тыс. и 70 тыс. руб. соответственно. Помимо этого, разной желаемая зарплата в среднем по стране оказалась для мужчин и женщин — 103 тыс. и 80 тыс. руб., отметили эксперты.

По данным другого исследования сервиса, также проведенного в январе, большинство россиян — 81% — недовольны своей зарплатой. О том, что их устраивает их заработок, заявили 19% респондентов.