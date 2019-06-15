В Чемодановке решили создать отделение полиции после драки с убийством

В Чемодановке решили создать отделение полиции после драки с убийством

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил помочь региональному управлению МВД в создании отделения полиции в селе Чемодановка, где в результате массовой драки один человек погиб, сообщается на сайте правительства области.

По словам губернатора, после народного схода, который жители Чемодановки провели на следующий день после драки, он получил от них много претензий на «совместное проживание» в селе. Претензии будут рассмотрены, а необходимые мероприятия проведут в рамках закона, говорится в сообщении.

Кроме того, Белозерцев посоветовал временно приостановить продажу алкоголя на территории Чемодановского сельсовета.

Массовая драка произошла 13 июня, местные жители писали, что конфликт начался недалеко от пруда, где цыгане начали приставать к сельчанам. В результате один человек погиб, четверо пострадали. На следующий день жители Чемодановки устроили народный сход и заблокировали федеральную трассу М-5 «Урал», к ним приехал губернатор.