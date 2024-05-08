В Воронежской области ввели режим ЧС из-за удара морозов по урожаю

Из-за заморозков в Воронежской области предварительно погибло более 265 тыс. га сельхозкультур, подсчет ущерба продолжается. В регионе объявили режим ЧС. МЧС предупредило об очередном похолодании 9 и 10 мая

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В Воронежской области ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального характера в сельском хозяйстве, говорится в указе губернатора Александра Гусева. Он также потребовал до 20 мая предоставить данные об ущербе, «причиненном заморозками сельскохозяйственным культурам и многолетним насаждениям».

Ранее рассмотрение вопроса о введении режима ЧС из-за гибели сельхозкультур из-за заморозков анонсировало областное правительство.

В пресс-службе регионального минсельхоза предварительно оценили площадь погибших или сильно поврежденных посевов в более чем 265 тыс. га, их обследование продолжается. Режим ЧС позволит получившим субсидии аграриям «зафиксировать объективную невозможность выполнения целевых показателей», а также «получить документальное основание для обращения за страховыми выплатами», отметили в министерстве.

По словам президента Национального союза агростраховщиков (НСА) Корнея Биждова, в Воронежской области застраховано 412 тыс. га озимых сельхозкультур, весенний сев начался в апреле. Возмещение прямых затрат возможно для 33 тыс. га земель, еще 379 тыс. га защищены страхованием по мультирисковой программе, которая предполагает компенсацию недобора урожая в конкретном хозяйстве, сказал он.

«В Воронежской области в прошлом году выплаты агростраховщиков аграриям превысили 1 млрд руб., но основная часть выплат пришлась на возмещение убытков в животноводстве от вспышки африканской чумы свиней. Наиболее крупные убытки растениеводам области были компенсированы в 2022 году, когда аграрии получили более 189 млн руб. страхового возмещения за погибший урожай», — заявил Биждов.

Согласно данным Воронежского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью 4 и 5 мая в регионе были заморозки, температура воздуха опускалась до минус 4,6 градуса, почвы — до минус 5 градусов. «Такие температурные данные и масштабы гибели культур являются основанием для введения в регионе режима ЧС», — заявили в областном правительстве.

МЧС опубликовало предупреждение об опасных метеорологических условиях ночью и утром 9 и 10 мая. В Воронежской области ожидаются заморозки, при которых температура воздуха вновь опустится до минус 4 °С.

Как сообщил РБК президент Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский, аналитики уже снижают прогноз по урожаю зерна со 145 млн т до 142 млн т. Это, по его словам, не критичная разница. Однако на фоне неблагоприятных прогнозов синоптиков этот показатель может сократиться еще сильнее, но вряд ли потери превысят 10% урожая, отмечает Злочевский. По его словам, заморозки в мае — это не редкое явление, однако сейчас они сильнее, чем в предыдущие годы. Кроме того, президент РЗС напоминает, что южные регионы сейчас, наоборот, страдают от недостатка влаги и, если помимо заморозков будет еще и глобальная засуха, прогнозы по урожаю могут упасть и до 30%. Тем не менее снижение урожая, по словам эксперта, не будет критичным, так как существуют значительные запасы. По оценкам Минсельхоза, внутреннее потребление зерна составляет чуть более 80 млн т, оставшаяся часть идет на экспорт, отметил он.