 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Воронежской области ввели режим ЧС из-за удара морозов по урожаю

В Воронежской области ввели режим ЧС в сельском хозяйстве из-за заморозков
Из-за заморозков в Воронежской области предварительно погибло более 265 тыс. га сельхозкультур, подсчет ущерба продолжается. В регионе объявили режим ЧС. МЧС предупредило об очередном похолодании 9 и 10 мая
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

В Воронежской области ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального характера в сельском хозяйстве, говорится в указе губернатора Александра Гусева. Он также потребовал до 20 мая предоставить данные об ущербе, «причиненном заморозками сельскохозяйственным культурам и многолетним насаждениям».

Ранее рассмотрение вопроса о введении режима ЧС из-за гибели сельхозкультур из-за заморозков анонсировало областное правительство.

В пресс-службе регионального минсельхоза предварительно оценили площадь погибших или сильно поврежденных посевов в более чем 265 тыс. га, их обследование продолжается. Режим ЧС позволит получившим субсидии аграриям «зафиксировать объективную невозможность выполнения целевых показателей», а также «получить документальное основание для обращения за страховыми выплатами», отметили в министерстве.

Гидрометцентр пообещал москвичам заморозки
Общество
Фото:Артем Геодакян / ТАСС

По словам президента Национального союза агростраховщиков (НСА) Корнея Биждова, в Воронежской области застраховано 412 тыс. га озимых сельхозкультур, весенний сев начался в апреле. Возмещение прямых затрат возможно для 33 тыс. га земель, еще 379 тыс. га защищены страхованием по мультирисковой программе, которая предполагает компенсацию недобора урожая в конкретном хозяйстве, сказал он.

«В Воронежской области в прошлом году выплаты агростраховщиков аграриям превысили 1 млрд руб., но основная часть выплат пришлась на возмещение убытков в животноводстве от вспышки африканской чумы свиней. Наиболее крупные убытки растениеводам области были компенсированы в 2022 году, когда аграрии получили более 189 млн руб. страхового возмещения за погибший урожай», — заявил Биждов.

Согласно данным Воронежского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью 4 и 5 мая в регионе были заморозки, температура воздуха опускалась до минус 4,6 градуса, почвы — до минус 5 градусов. «Такие температурные данные и масштабы гибели культур являются основанием для введения в регионе режима ЧС», — заявили в областном правительстве.

МЧС опубликовало предупреждение об опасных метеорологических условиях ночью и утром 9 и 10 мая. В Воронежской области ожидаются заморозки, при которых температура воздуха вновь опустится до минус 4 °С.

Как сообщил РБК президент Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский, аналитики уже снижают прогноз по урожаю зерна со 145 млн т до 142 млн т. Это, по его словам, не критичная разница. Однако на фоне неблагоприятных прогнозов синоптиков этот показатель может сократиться еще сильнее, но вряд ли потери превысят 10% урожая, отмечает Злочевский. По его словам, заморозки в мае — это не редкое явление, однако сейчас они сильнее, чем в предыдущие годы. Кроме того, президент РЗС напоминает, что южные регионы сейчас, наоборот, страдают от недостатка влаги и, если помимо заморозков будет еще и глобальная засуха, прогнозы по урожаю могут упасть и до 30%. Тем не менее снижение урожая, по словам эксперта, не будет критичным, так как существуют значительные запасы. По оценкам Минсельхоза, внутреннее потребление зерна составляет чуть более 80 млн т, оставшаяся часть идет на экспорт, отметил он.

Раскрой экосистему TECNO

Флагманские технологии  для продуктивной жизни

Выбрать смартфон

Съемка фото и видео  на профессиональном уровне

Выбрать смартфон

Производительность  и максимально выносливый аккумулятор

Выбрать смартфон

Яркий дизайн  и сбалансированные характеристики

Выбрать смартфон

Легкость и мощность для любых задач

Выбрать ноутбук

Чистый звук и улучшенная эргономика

Выбрать наушники

Реклама, TECNO Mobile Limited.
Продавец: ООО МКТ. 107061, г. Москва, Преображенская пл., д.8. ОГРН 1079847067046

Авторы
Теги
Юлия Овчинникова, Мария Котова Мария Котова
Россия Воронежская область режим ЧС Заморозки сельское хозяйство
Материалы по теме
Гидрометцентр пообещал москвичам заморозки
Общество
В одном из районов Томской области ввели режим ЧС из-за паводков
Общество
Региональный режим ЧС ввели в Иркутской области из-за пожаров
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней


 

.

Лента новостей
Курс евро на 9 мая
EUR ЦБ: 98,95 (+0,64) Инвестиции, 16:17 Курс доллара на 9 мая
USD ЦБ: 91,82 (+0,7) Инвестиции, 16:17
Росавиация назвала сроки возобновления авиасообщения с Элистой Общество, 20:17
Росстат отчитался о снижении рождаемости в первом квартале Экономика, 20:16
США пересмотрят военную помощь Израилю после наступления на Рафах Политика, 20:12
Греческий теннисист Циципас заявил о наличии у него российского паспорта Спорт, 20:04
В Улан-Удэ ввели режим ЧС из-за лесного пожара рядом с городом Общество, 19:50
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 19:49
В центре Санкт-Петербурга загорелся склад на площади 100 кв. м Общество, 19:49
Говорим красиво и убедительно
Видеоуроки В. Вишневского и 40 других курсов в Уроках Легенд
Подробнее
Болельщикам запретили приносить флаги России на матчи ЧМ-2024 по хоккею Спорт, 19:48
Путин заявил об эффективности ЕАЭС перед лицом санкций Политика, 19:45
Имущество семьи замминистра обороны Иванова арестовали Политика, 19:43
Заммэра Москвы поделилась планами роста производительности труда в городе Отрасли, 19:38
Гребца из России лишили нейтрального статуса за лайки под видео с Путиным Спорт, 19:33
На Украине ограничат энергоснабжение бизнеса и промышленности Экономика, 19:22
Песков допустил переговоры Путина с Лукашенко на саммите ЕАЭС Политика, 19:14