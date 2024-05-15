В Госдуму внесли законопроект о проверках загранпаспортов из-за гостайны
Депутаты «Единой России» внесли в Госдуму законопроект, который даст руководителям и сотрудникам режимно-секретных подразделений право проверять отметки в загранпаспортах тех россиян, кто имеет допуск к гостайне.
В числе авторов — депутаты Анатолий Выборный, председатель комитета думы комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, председатель комитета по обороне Андрей Картаполов.
«С целью осуществления контроля за соблюдением работниками, допущенными к государственной тайне, условий принятых в отношении них решений о возможности выезда за границу в качестве сведений, подлежащих представлению работниками по возвращении из-за границы, предлагается рассматривать соответствующую справку о пребывании за границей и данные загранпаспорта с отметками о пересечении государственной границы Российской Федерации, въезде в иностранное государство (иностранные государства) и выезде из него (них)», — говорится в пояснительной записке.
Работника, который нарушил условия выезда за границу, могут лишить допуска к гостайне. Тем, кто имеет допуск к совершенно секретным сведениям или особой важности, это грозит привлечением к ответственности вплоть до уголовной.
Как пояснял Выборный, новая норма поможет решить проблему «несанкционированных выездов» россиян, у которых есть доступ к гостайне. По его словам, если сотруднику не разрешили поездку за рубеж, но он покинул пределы страны, «это легко будет выявить при сопоставлении отметок в паспорте», а паспорт нарушителя признают недействительным.
При этом, как подчеркнул Выборный, о полном запрете выезда за границу для допущенных к секретной информации работников речи не идет, так как есть исключения: смерть родственника за границей, поездки по наследственным делам или для экстренного лечения
В марте в России вступил в силу закон, согласно которому решение об ограничении некоторым чиновникам права на выезд будет принимать межведомственная комиссия по защите гостайны. Она сможет ограничивать выезд за рубеж, в частности, главе правительства, генпрокурору, главе СК и ЦБ. Решение будет приниматься на основе категории тайных сведений в течение 20 рабочих дней.
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