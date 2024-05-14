«Известия»: у россиян с допуском к гостайне будут проверять загранпаспорта

В Думу внесут закон о праве проверять загранпаспорт у россиян с гостайной

Депутаты «Единой России» внесут в Госдуму законопроект, который даст руководителям и сотрудникам режимно-секретных подразделений право проверять отметки в загранпаспортах тех россиян, кто имеет допуск к гостайне, пишет газета «Известия», которая ознакомилась с документом.

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