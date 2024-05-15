«РИА Новости» узнало о покупках арестованного кадровика Минобороны

Юрий Кузнецов (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

Начальник главного управления кадров Минобороны России Юрий Кузнецов, обвиняемый во взяточничестве, приобрел за четыре года службы советский автомобиль бизнес-класса «Волгу», 15 соток земли и долю в квартире, пишет «РИА Новости» со ссылкой на его декларацию.

По версии следствия, в 2021–2023 годах Кузнецов получил взятку «от представителей коммерческих структур за совершение определенных действий в их пользу», находясь на посту начальника 8-го управления Генерального штаба. В ходе обысков у него изъяли более 100 млн руб., золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши.

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