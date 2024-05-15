 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
Общество ,  
0 

«РИА Новости» узнало о покупках арестованного кадровика Минобороны

«РИА Новости»: кадровик Минобороны Кузнецов купил советскую «Волгу» и участок
Юрий Кузнецов
Юрий Кузнецов (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

Начальник главного управления кадров Минобороны России Юрий Кузнецов, обвиняемый во взяточничестве, приобрел за четыре года службы советский автомобиль бизнес-класса «Волгу», 15 соток земли и долю в квартире, пишет «РИА Новости» со ссылкой на его декларацию.

ТАСС узнал об обысках в Москве и Краснодаре по делу генерала Кузнецова
Политика
Юрий Кузнецов

По версии следствия, в 2021–2023 годах Кузнецов получил взятку «от представителей коммерческих структур за совершение определенных действий в их пользу», находясь на посту начальника 8-го управления Генерального штаба. В ходе обысков у него изъяли более 100 млн руб., золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши.

Материал дополняется.

Володин назвал проблему с электричеством в Госдуме «наследием Чубайса». Видео

Бориса Ковальчука назначили председателем Счетной палаты

«Аэрофлот» запустит тариф «Шаттл» на рейсах между Москвой и Петербургом

Госдума утвердила министров нового правительства. Инфографика

В Тбилиси участники протеста сломали заграждения у здания парламента. Видео

Сергей Нарышкин оценил возможность крупномасштабного военного конфликта

Белоусов назвал «железобетонный» принцип, которым он старается руководствоваться

В Москве задержали супружескую пару, которая ограбила офис компании. Видео

Названы самые популярные автомобили стоимостью до ₽1,5 млн

Обновленный кнопочный Nokia 3210 раскупили за два дня

У СПБ Биржи новый подход к разблокировке активов. В чем его суть?

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней


 

.

Лента новостей
Курс евро на 15 мая
EUR ЦБ: 98,67 (-0,18) Инвестиции, 14 мая, 16:20 Курс доллара на 15 мая
USD ЦБ: 91,36 (-0,27) Инвестиции, 14 мая, 16:20
Украинцев предупредили об аварийных отключениях из-за дефицита энергии Общество, 09:42
Выживут сильнейшие: как конкуренция меняет рынок электрокаров КНР Pro, 09:42
В Авдеевке нашли схроны ВСУ с 33 кг взрывчатки и 200 гранатами Политика, 09:40
«РИА Новости» узнало о покупках арестованного кадровика Минобороны Общество, 09:38
«Дворец спорта» в Лужниках реконструирует компания с турецким капиталом Бизнес, 09:31
В Татарстане ввели ограничения для аэропортов из-за угрозы безопасности Общество, 09:28
Умер советский режиссер Равшан Откиров Общество, 09:25
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Как ФНС находит скрытую выручку: шесть провальных для бизнеса схем Pro, 09:24
Швеция назвала условие рассмотрения вопроса о вводе войск на Украину Политика, 09:11
В каких клубах РПЛ легионеры вытеснили россиян. Инфографика Спорт, 09:00
Банки резко сократили выдачи автокредитов с низким первоначальным взносом Финансы, 09:00
В компаниях впервые работают шесть поколений сразу. Как избежать балагана Pro, 08:51
В Японии зафиксировали рекордное число заболеваний стрептококком Общество, 08:47
В Госдуму внесли законопроект о запрете продажи энергетиков детям Общество, 08:29