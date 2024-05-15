ТАСС: по делу генерала Кузнецова провели обыски в Москве и Краснодаре

ТАСС узнал об обысках в Москве и Краснодаре по делу генерала Кузнецова

В рамках уголовного дела начальника главного управления кадров Минобороны генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова провели обыски, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

По словам собеседника, обыски проводились в течении нескольких дней по некоторым связанным с Кузнецовым адресам в Москве и Краснодаре.

Кузнецов был задержан 13 мая, суд арестовал его на два месяца. Дома и на работе у него также прошли обыски, в ходе которых у чиновника изъяли более 100 млн руб., золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши.

Кузнецова обвиняют в получении взяток на общую сумму 30,5 млн руб. от предпринимателя Левы Мартиросяна. Следствие считает, что Кузнецов помог Мартиросяну заключить госконтракты и договоры с Краснодарским высшим военным училищем имени генерала армии С. М. Штеменко (КВВУ) на оказание гостиничных услуг на 372 млн руб. Взамен предприниматель купил земельный участок в Краснодаре и построил на нем дом свыше 1 тыс. кв. м стоимостью 22,993 млн руб.