 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
Политика ,  
0 

ТАСС узнал об обысках в Москве и Краснодаре по делу генерала Кузнецова

ТАСС: по делу генерала Кузнецова провели обыски в Москве и Краснодаре

В рамках уголовного дела начальника главного управления кадров Минобороны генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова провели обыски, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

По словам собеседника, обыски проводились в течении нескольких дней по некоторым связанным с Кузнецовым адресам в Москве и Краснодаре.

Колокольцев заявил, что «победить полностью коррупцию мы не можем»
Политика
Владимир Колокольцев

Кузнецов был задержан 13 мая, суд арестовал его на два месяца. Дома и на работе у него также прошли обыски, в ходе которых у чиновника изъяли более 100 млн руб., золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши.

Кузнецова обвиняют в получении взяток на общую сумму 30,5 млн руб. от предпринимателя Левы Мартиросяна. Следствие считает, что Кузнецов помог Мартиросяну заключить госконтракты и договоры с Краснодарским высшим военным училищем имени генерала армии С. М. Штеменко (КВВУ) на оказание гостиничных услуг на 372 млн руб. Взамен предприниматель купил земельный участок в Краснодаре и построил на нем дом свыше 1 тыс. кв. м стоимостью 22,993 млн руб.

Володин назвал проблему с электричеством в Госдуме «наследием Чубайса». Видео

Бориса Ковальчука назначили председателем Счетной палаты

«Аэрофлот» запустит тариф «Шаттл» на рейсах между Москвой и Петербургом

Госдума утвердила министров нового правительства. Инфографика

В Тбилиси участники протеста сломали заграждения у здания парламента. Видео

Сергей Нарышкин оценил возможность крупномасштабного военного конфликта

Белоусов назвал «железобетонный» принцип, которым он старается руководствоваться

В Москве задержали супружескую пару, которая ограбила офис компании. Видео

Названы самые популярные автомобили стоимостью до ₽1,5 млн

Обновленный кнопочный Nokia 3210 раскупили за два дня

У СПБ Биржи новый подход к разблокировке активов. В чем его суть?
Теги
Минобороны взятка обыски коррупция Юрий Кузнецов

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
Материалы по теме
«Коммерсантъ» узнал размер взятки, которую вменяют генералу Кузнецову
Политика
Колокольцев заявил, что «победить полностью коррупцию мы не можем»
Политика
Премьер Испании отказался от отставки на фоне расследования о коррупции
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней


 

.

Лента новостей
Курс евро на 15 мая
EUR ЦБ: 98,67 (-0,18) Инвестиции, 14 мая, 16:20 Курс доллара на 15 мая
USD ЦБ: 91,36 (-0,27) Инвестиции, 14 мая, 16:20
Байден назвал Трампа «лузером» с проблемами Политика, 06:25
Британия пообещала не принуждать Украину отказываться от территорий Политика, 06:03
Россияне поделились, в каких случаях готовы отказаться от личного авто Общество, 05:59
Белгородский губернатор сообщил о раненых при попадании снаряда в дом Политика, 05:49
Самолет Трампа столкнулся с другим бортом в аэропорту Флориды Политика, 05:43
ТАСС узнал об обысках в Москве и Краснодаре по делу генерала Кузнецова Политика, 05:37
На рекламном рынке России сменился лидер Общество, 05:07
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Путин заявил о цели России войти в четверку крупнейших экономик мира Политика, 04:51
США решили отправить Украине еще одну систему Patriot Политика, 04:48
В Белгороде второй раз за ночь объявили ракетную опасность Политика, 04:40
Эрдоган провел экстренное заседание после предупреждения о путче Политика, 04:25
Reuters назвал, где продолжилось сотрудничество России и Запада Политика, 04:20
Казахстанская дочка Carlsberg проиграла спор о бренде «Балтика» Бизнес, 03:46
Власти задумались о монополии «Почты России» на доступ к почтовым ящикам Бизнес, 03:36